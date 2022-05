Luukku.comin asiakkaiden tilejä ilmoitettiin poistettavan, vaikka palvelusta oli maksettu. Palvelun omistajan mukaan joillekin asiakkaille on lähetetty väärää tietoa.

Perinteikäs ja aiemmin MTV:n omistama Luukku.com-sähköpostipalvelu on muuttumassa maksulliseksi. Tähän liittyen joillekin asiakkaille on nyt annettu muutoksesta väärää tietoa. Joillekin on kerrottu, että heidän tilinsä tuhotaan, vaikka maksullinen tilaus on jo aktivoitu.

Lue lisää: Suomalaisten suosima sähkö­posti­palvelu maksulliseksi – viestit katoavat, jos et maksa

Monen suomalaisen käyttämän palvelun asiakkailla oli alun perin 24. toukokuuta asti aikaa ottaa käyttöön maksullinen tilaus tai siirtyä toisen palvelun käyttäjäksi. Sitten Luukku ilmoitti siirtävänsä takarajaa 31.5. asti, jotta kaikki halukkaat saavat aktivoitua tilinsä.

Alun perin tilit ilmoitettiin suljettavan 24. toukokuuta, jollei käyttä ala maksaa palvelusta.

Jos tilausta ei aktivoi määräaikaan mennessä, sähköpostitili suljetaan. Osa käyttäjistä on kuitenkin nyt saanut ilmoituksen heidän tilinsä hävittämisestä, vaikka tilaus on voimassa. Ongelma saattaa koskettaa niitä käyttäjiä, jotka tekivät tilauksen ennen alkuperäistä takarajaa 24.5.

– Vaikka tilini oli aktivoitu ennen 24.5.2022, niin aina kun kirjaudun Luukkuun, saan ilmoituksen, että tilini suljetaan 24.5.2022. Ja vaikka olin aktivoinut tilini jo kauan aikaa sitten, silti saan jatkuvasti sähköpostiviestejä Luukulta siitä, että tilini suljetaan 14-13-12-7-6-5-4-2-1 päivän kuluttua. Ei kukaan voi pysyä kärryillä siitä, mikä viesti on totta ja mikä ei, eräs palvelun käyttäjä kertoo Ilta-Sanomille.

Viestintä asiakkaille oli varsin sekavaa. 24.5. saapuneessa sähköpostissa kerrottiin tilin aktivoimisen loppuvan samana päivänä. Ja sen jälkeen sitä kerrottiin siirrettävän viikolla.

Tilannetta päivittelevä käyttäjä sanoo, ettei Luukun asiakaspalveluun saa yhteyttä puhelimitse.

– Jonotus voi kestää tunteja. Sähköposteihin tulee vastauksia viikon tai viikkojen kuluttua, käyttäjä harmittelee.

Vuonna 1999 aloittanut Luukku myytiin vuodenvaihteessa norjalaiselle Fjordmailille, ja toiminnot siirtyivät sille kuluvan vuoden helmikuun alussa. Luukku-sähköpostipalvelun asiakkaat siirtyivät MTV:ltä heidän asiakkaikseen. Palvelun hinta on jatkossa 5,99 euroa kuukaudessa tai 69,99 euroa vuodessa.

Fjordmail vakuuttaa, että maksullisiksi muutetut sähköpostitilit eivät katoa. Yhtiön mukaan osa asiakkaista on teknisten ongelmien vuoksi saanut väärää tietoa Luukku.comin tilauksen takarajasta. Yhtiön mukaan ongelma koskettaa pientä osaa asiakkaista, mutta monet heistä ottivat samaan aikaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Vaikka käyttäjä oli aktivoinut tilin ja maksanut siitä, palvelu ilmoitti tilauksen olevan päättymässä.

” Voin vahvistaa, että emme sulje yhtäkään sellaista sähköpostitiliä, jolla on aktiivinen tilaus.

– Voin vahvistaa, että emme sulje yhtäkään sellaista sähköpostitiliä, jolla on aktiivinen tilaus, Fjordmailin toimitusjohtaja Håvard Langmoen sanoo Ilta-Sanomille.

Luukku-sähköpostin käyttö ilman maksettua tilausta kuitenkin päättyy. Muutosta perustellaan mainoksista luopumisella ja uusien toimintojen tarjoamisella. Asiakkaille luvataan, ettei heidän tietojaan koskaan myydä kolmansille osapuolille.