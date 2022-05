Teknologiafirma pani työntekijät arvioimaan toisiaan – ylä- ja alapeukkuja sovelluksella

Coinbasen kokeilussa työntekijät käyttävät sovellusta toistensa arvioimiseen, The Information kertoo.

Kyseessä on vasta testi, mutta se on herättänyt kummastusta yhtiön sisällä.

Kryptovaluuttayhtiö Coinbase testaa uudenlaista tapaa seurata, kuinka työpaikan arvoja noudatetaan. The Informaation kertoo (maksumuurin takana), että joillakin työntekijöillä on käytössään sovellus, jolla he arvottavat toisiaan.

Principles-yhtiön myymä Dot Collector -sovellus on sovitettu Coinbasen tapauksessa seuraamaan yhtiön kymmenen opinkappaleen noudattamista. Niihin lukeutuvat muun muassa ymmärrettävä viestintä, tehokas toteuttaminen ja myönteinen energia, uutispalvelu kuuli kahdelta asiasta tietävältä henkilöltä.

Lue lisää: Suositun virus­tutkan mukana tulee todellinen yllätys – ”Eikö tämän pitäisi olla laitonta?”

Kokousten ja muiden vuorovaikutustilanteiden jälkeen sovelluksessa voi antaa peukun ylös tai alas tai jättää neutraalin arvion. Johtajat eivät ole arvostelun ulkopuolella.

Sovelluksen kehitti sijoitusrahasto Bridgewater Associates. Sen ja Principlesin perustaja Ray Dalio on kuvaillut sovelluksen edistävän ”radikaalia läpinäkyvyyttä”, mikä hänen mukaansa on edellytys merkitykselliselle työnteolle. Asiasta kirjoittaa Business Insider.

Myönteisen kehityksen sijaan sovelluksen voi nähdä kannustavan ihmisiä toistensa kyttäämiseen. On lisäksi epäselvää, miten estetään puhtaat väärinkäytökset, eli vaikkapa kaunaiset alapeukutukset.

Yksi suojaava tekijä on, että työntekijät voivat tiettävästi nähdä vain itseään koskevat arviot.