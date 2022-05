Erikoinen hakkeri-isku Venäjää vastaan – ”Jos olet puhelimessa, et voi pudottaa pommeja”

Poikkeuksellisen hakkerioperaation ajatus on toteuttaa häiriösoittoja, joissa venäläiset virkamiehet päätyvät puhumaan toisilleen.

Verkossa olevan soittopalvelun takana on yhdistää venäläisviranomaisia ja panna nämä tuhlaamaan toistensa aikaa.

Hakkerien yksityinen kybersota Venäjää vastaan on jälleen saanut uusia muotoja. Verkossa kuluvan viikon keskiviikkona avattu Waste Russian Time Today -niminen palvelu toteuttaa automatisoituja puhelinsoittoja venäläisille virkamiehille verkossa. Ajatuksena on häiritä näitä ja tuhlata heidän aikaansa, jotta nämä voivat keskittyä vähemmän Ukrainassa käytävään sotaan.

Palvelusta kirjoittaa Wired.

Poikkeuksellisen häirintäoperaation takana on itsestään Obfuscated Dreams of Scheherazade -nimeä käyttävä ryhmittymä. Verkkopalvelu tarjoaa numeroita hallituksen viestintäosastolle, sotilaspoliisiin, maan parlamentin eli duuman työntekijöille sekä turvallisuuspalvelu FSB:lle. Verkkosivustolla voi aloittaa ryhmäpuhelun, joka yhdistää kaksi venäläistahoa toisiinsa. Itse soittaja on ryhmäpuhelussa kolmantena, mutta vaiennettuna.

Palvelusta tehdään myös automatisoituja robottisoittoja venäläisviranomaisille. Sen takana oleva ryhmä pyytää verkkoyhteisöltä lisää puhelinnumeroita tietokantaan lisättäväksi. Tällä hetkellä numeroita on noin 5000, kertoi yksi palvelua toteuttamassa ollut hakkeri Wiredille.

– Liity siviilioperaatioon sotaa vastaan. Jos olet puhelimessa, et voi pudottaa pommeja tai koordinoida sotilasoperaatioita, ryhmä kirjoittaa verkkosivuillaan.

Operaation tehosta ei ole tietoa. Toistaiseksi soittoja on tehty noin 7000. Palvelua kokeilleen Wiredin mukaan puhelut eivät läheskään aina yhdistyneet toivotulla tavalla.

Venäläiset ovat olleet verrattain ketteriä suojautumaan heitä vastaan suunnatulta häirinnältä. Sitä on tehnyt muun muassa Ukrainan mobilisoima IT Army of Ukraine -hakkeriyhteisö sekö muutama aktivistiryhmä.

Venäjä on aiemmin sanonut pitävänsä sitä vastaan toimivia hakkereita konfliktin osapuolena ja vannonut kostavansa. Hakkerioperaatiot Venäjää vastaan voivat myös rikkoa toimijoiden kotimaiden lakeja.

Verkossa on nähty hieman vastaavia hankkeita aikaisemminkin. Maaliskuussa nähtiin palveluita, jotka tarjosivat mahdollisuutta lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä satunnaisille venäläisille tarkoituksena valistaa heitä sodan luonteesta.

