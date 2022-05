Windows 11:n saa nyt helposti – jos haluat

Jokainen voi nyt helposti ladata Windows 11:n, kunhan tietokone vain täyttää vaatimukset. Kiirettä ei kuitenkaan ole.

Windows 11 on toistaiseksi ilmainen päivitys Windows 10:n omistajalle.

Microsoftin viime lokakuussa julkaisema Windows 11 -käyttöjärjestelmä on nyt laajasti saatavilla, yhtiö ilmoittaa. Asiasta uutisoi Neowin.

Windows 11 on tullut asteittain saataville Windows 10 -käyttäjille ja on heille ilmainen päivitys. Nyt he voivat suuressa mitassa ladata ja asentaa käyttöjärjestelmän käyttämällä Windowsista löytyvää päivitystyökalua Windows Updatea.

Kaikki eivät silti voi Windows 11:tä saada vanhaan koneeseensa. Sen tulee täyttää Microsoftin laitevaatimukset, joihin lukeutuu närää aiheuttanut TPM 2.0 -turvapiiri.

TPM on tietokoneen emolevyllä oleva siru, joka suojaa esimerkiksi salausavaimet, käyttäjän kirjautumistiedot ja muut arkaluonteiset tiedot sellaisen muurin taakse, jonne haittaohjelmat ja verkkohyökkääjät eivät oletetusti pääse käsiksi. Siru kuitenkin puuttuu tai on oletuksena kytketty pois päältä monissa Windows 10 -tietokoneissa.

Voit tarkistaa oman tietokoneesi yhteensopivuuden käyttämällä Microsoftin ilmaista työkalua. Jos Windows 11 on tarjolla Windows Updatessa, voit löytää sen avaamalla Windows 10:n asetusvalikon vasemman alakulman aloitusnapin takaa löytyvästä hammasrattaasta ja valitsemalla sitten Päivittäminen ja suojaus > Tarkista päivitykset.

Windows 11:tä ei edelleenkään ole pakko asentaa, eikä Microsoft puske sitä väkisin toisin kuin se ensin menetteli Windows 10:n kanssa aikoinaan. Huomaa kuitenkin, että ilmaistarjous päättyy aikanaan. Microsoft on sanonut, että Windows 11:n saa ilmaiseksi ainakin 5. lokakuuta 2022 saakka.

Toistaiseksi Windows 11:ssä ei vaikuta olevan mitään sellaista, joka houkuttelisi massat sen pariin. Joitakin heikennyksiä on myös, kuten entistä rajallisemmin toimiva tehtäväpalkki. Paljon mainostettu toiminto Android-sovellusten käyttämiseksi Windowsissa on sekin vielä tulematta Yhdysvaltain ulkopuolelle.

Toisaalta tässä vaiheessa lastentaudit on suurimmalta osin jo podettu, ja Windows 11 on verrattain turvallinen asentaa. Microsoft myös edelleen estää käyttöjärjestelmän asentamisen, jos tietokoneessa havaitaan jokin tunnettu yhteensopivuusongelma. Tällä hetkellä tällainen esto on voimassa vain tietyille äänen käsittelyyn tarkoitetuille Intel SST -ajureille.

Arviot Windows 11:n levinneisyydestä vaihtelevat. StatCounterin mukaan käyttöjärjestelmä on ottanut noin 9 prosentin osuuden Windows-tietokoneissa. AdDuplex puolestaan arvioi osuudeksi noin 20 prosenttia, joskin kasvu on ollut viime aikoina todella hidasta.

Turvallisuuden näkökulmasta Windows 10:n hylkäämiselle ei ole kiirettä. Se saa Microsoftin tietoturvakorjaukset lokakuuhun 2025 asti.