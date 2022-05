Puhelinpylväät katoavat. Yksin Telia on poistanut niitä melkein kaksi miljoonaa kappaletta.

Teleoperaattori Telia laskee siirtäneensä kierrätykseen 1,7 miljoonaa puhelinpylvästä reilun kymmenen vuoden aikana. Pylväistä purettu kaapeli riittäisi kiertämään yli kaksi kertaa maapallon ympäri.

Telia lopetti lankapuhelinpalvelut vuoden 2019 lopussa, mutta tarpeettomiksi käyneiden puhelinpylväiden purkaminen on jatkunut Telialla lähemmäs 15 vuotta.

Telian edeltäjä Sonera sai aikanaan kritiikkiä aikeistaan ajaa alas lankapuhelinverkkoaan ja päätti venyttää alasajoa maaseudulla. Telian mukaan suurin osa pylväistä puretusta verkosta on ollut valmiiksi tyhjillään.

Telialla on jäljellä noin 135 000 omaa puhelinpylvästä, ja noin 70 000 puhelinpylvästä jää käyttöön. Ne palvelevat esimerkiksi kallioisessa maastossa sijaitsevia tukiasemia.

– Pylväitä uusitaan lahotarkastuksen perusteella parin tuhannen vuosivauhdilla, ja kaapeleita päivitetään kuituyhteyksiksi, kertoo projektipäällikkö Markku Harjula Telialta tiedotteessa.

Puhelinpylväiden käyttöikä on noin 40 vuotta. Poistuvien pylväiden kierrätys on keskeinen osa urakkaa, sillä käyttöikää pidentävän suojakäsittelyn vuoksi pylväiden uusiokäyttö on tiukasti rajattua ja pylväät käsitellään ongelmajätteenä. Tämän vuoksi operaattori on vastannut jo pitkään kieltävästi pyyntöön käyttää pylväitä laiturien ja mökkien rakentamiseen.

Lankaverkon purkamisen lisäksi operaattorit ovat ajamassa alas 3g-verkkojaan. Telia ajaa alas 3g-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä, minkä jälkeen operaattorille jää käyttöön kolmen sukupolven kännykkäverkot: gsm, 4g ja 5g.

