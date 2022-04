Ukraina ei halunnut menettää japanilaisten myötätuntoa ja pyysi anteeksi.

Ukraina on pyytänyt anteeksi Japanilta maan entisen keisarin Hirohiton käyttämisessä propagandavideossaan. Ukrainan virallinen Twitter-tili julkaisi 1. huhtikuuta videon, jonka viesti oli se, että maa taistelee rusismia vastaan tässä ja nyt, kertoo The Japan Times.

Rusismi (рашизм) on sodan aikana syntynyt uudissana, joka on yhdistelmä sanoista fasismi (фашизм), rasismi (расизм) ja eräästä venäläinen-sanan väännöksestä (раша).

Ukrainan videolla oli kuva, jossa olivat merkittävimpien akselivaltojen johtajat Adolf Hitler, Benito Mussolini ja Hirohito. Videon sisällössä Venäjän nykyinen ideologia rinnastetaan fasismiin ja natsismiin. Ukrainalaiset väittävät monen venäläisen kantavan rustistin titteliä ylpeydellä.

Video lähti viikonloppuna viraalikiertoon Japanissa, ja se herätti suurta närää etenkin konservatiivipiireissä.

Toisen maailmansodan jälkeen Japani on pysytellyt konfliktien ulkopuolella. Se on kuitenkin nykyhistoriastaan poiketen tukenut Ukrainaa ei-tappavalla sotilaskalustolla ja ottanut vastaan ukrainalaispakolaisia. Lisäksi yleinen mielipide Japanissa on vahvasti Ukrainan puolella.

Ukraina pyysi sunnuntaina kuvaa anteeksi. Anteeksipyynnössään Ukraina sanoi, ”ettei sillä ollut tarkoitusta loukata ystävällisiä japanilaisia”. Samalla videosta julkaistiin versio, josta keisari oli poistettu.

Sodanaikainen menneisyys on Japanille arka asia, eikä maa ole käynyt samalla tavalla läpi historiaansa kuin Saksa. Vaikka jumalallisena pidetty keisari Hirohito ei varsinaisesti johtanut sotatoimia, Japanin osallistuminen sotaan ei olisi ollut mahdollista ilman hänen suostumustaan.

Sodan päätyttyä Hirohito sai jatkaa Japanin hallitsijana, vaikka hänen jumalallinen statuksensa poistettiin. Japanin nykyinen keisari Naruhito on Hirohiton pojanpoika.

Hitler teki itsemurhan bunkkerissaan Berliinissä huhtikuussa 1945 ja italialaispartisaanit teloittivat Mussolinin paria päivää aikaisemmin. Hirohito kuoli palatsissaan 87-vuotiaana vuonna 1989.

Joidenkin japanilaisten Twitter-kommentoijien mukaan videolla olisi pitänyt olla maan sodanaikainen pääministeri Hideki Tojo, joka tuomittiin kuolemaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä ja hirtettiin.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat syyttäneet toisiaan fasismista. Fasisti on pahimpia haukkumasanoja, joita Neuvostoliiton kuuluneissa maissa käytetään. Toisessa maailmansodassa arvioidaan kuolleen noin 28 miljoonaa neuvostoliittolaista.

Tähän asti Ukrainan meemisota ja muu sotapropaganda on ollut merkittävästi Venäjää menestyksekkäämpää. Ukraina saa näkemyksiään ja viestejään kansanvälisesti läpi merkittävästi Venäjää paremmin ja iso osa sen videoista on ammattimaisesti ja viihdyttävästi toteutettuja.