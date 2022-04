Netflixillä on 100 miljoonan käyttäjän ongelma – näille luvassa huonoja uutisia

CNBC kertoo lisää tietoa Netflixin keinoista käydä tilinjakajien kimppuun, mutta joitakin yksityiskohtia on auki.

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu Netflix alkaa rajoittaa käyttäjätilien jakamista. Äskettäin yhtiö alkoi testata tätä rajoitetusti kolmessa maassa, mutta ei ollut selvää, mihin testi johtaa. CNBC:n uutisen perusteella testistä on tulossa normaali yleinen käytäntö.

Testissä on ollut kaksi uudistusta. Ensimmäinen sallii enintään kahden muualla asuvan lisäjäsenen liittämisen Standard (Suomessa Tupla) ja premium (Suomessa Perhe) -tilauksiin. Jokainen lisäjäsen saa oman profiilinsa, henkilökohtaiset katselusuositukset ja kirjautumistunnukset. Yhdessä testimaassa Costa Ricassa lisähinta on 2,99 dollaria eli noin 2,70 euroa kuukaudessa.

Toinen uutuus on käyttäjäprofiilin siirtäminen uudelle tilille. Basic-, Standard - ja Premium -tilaajat voivat päästää tunnuksiaan käyttävät ulkopuoliset siirtämään profiilitietonsa joko uudelle tilille tai ylimääräisen jäsenen tilille, jolloin esimerkiksi katseluhistoria ja ohjelmasuositukset säilyvät.

Ensimmäisenä Netflix lähettää huomautuksen kotitaloudelle, joka jakaa tilin salasanaa muihin kotitalouksiin.

– Jos sinulla on vaikkapa eri kaupungissa asuva sisko, jonka kanssa haluat jakaa Netflixin, niin hienoa. Emme yritä lopettaa tätä jakamista, mutta pyydämme sinua maksamaan vähän enemmän jaon mahdollistamiseksi hänen kanssaan niin, että hän saa palvelun tarjoaman hyödyn ja arvon samalla, kun me saamme liikevaihtoa tästä katselusta, Netflixin operatiivinen johtaja Greg Peters sanoi tulospuhelussa CNBC:n mukaan.

” Emme yritä lopettaa tätä jakamista, mutta pyydämme sinua maksamaan vähän enemmän jaon mahdollistamiseksi.

Netflix arvioi, että 222 miljoonan maksavan kotitalouden lisäksi palvelua jaetaan 100 miljoonaan muuhun kotitalouteen ympäri maailman. Yhtiön mukaan se vaikeuttaa tilaajamäärän kasvattamista.

Oletus on, että ensimmäiseksi Netflix lähtee kaikista räikeimpien jakajien perään. Nämä ovat käyttäjiä, jotka ovat jakaneet tunnuksiaan lukuisille ihmisille. Ei ole kuitenkaan selvää, kuinka kauan jakamista voi jatkaa sen jälkeen, kun Netflix on lähestynyt asiakasta huomautuksella. Hinnoittelua saatetaan vielä hioa, ja voi kulua noin vuosi ennen kuin käytäntö tilinjakoa vastaan on voimassa kaikkialla maailmassa.

Kuria kiristetään tilanteessa, jossa Netflixin osakekurssi vajosi alimmilleen viiteen vuoteen pettymyksen aiheuttaneen osavuosikatsauksen seurauksena. Yhtiö etsii uusia keinoja kasvuun, ja tilinjaon rajoittaminen on niistä yksi.

Netflixin huonontuneet näkymät uhkaavat ajaa yhtiön tähtityöntekijöitä muualle, uutistoimisto Bloomberg kirjoittaa. Netflix on ollut Hollywoodin tavoitelluimpia työpaikkoja, mutta huono taloudellinen tulos on horjuttanut työntekijöiden luottamusta ja hävittänyt heidän osakeoptioitaan. Kymmenien tai satojen tuhansien dollarien varallisuus on yhtäkkiä kadonnut.

Nykyisten ja entisten työntekijöiden mukaan suurempi määrä ihmisiä harkitsee nyt Netflixin jättämistä kuin kertaakaan aiemmin lähimenneisyydessä. Yhtiössä työskentelee noin 11 000 henkeä. Yhtiötä ei kuitenkaan uhkaa romahtaminen, Bloomberg uskoo.