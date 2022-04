MTV: Lähes 16 000 asiakkaan henkilötiedot vuotivat ainakin kahdessa helsinkiläishotellissa

Tietovuodon kohteena olivat ainakin Helsingissä sijaitsevat hotellit Kämp ja F6.

Ainakin kahdessa Helsingissä sijaitsevassa hotellissa on vuotanut lähes 16 000 asiakkaan henkilötiedot, kertoi MTV:n uutiset maanantaina.

– Yhden toimittajamme järjestelmissä on ollut tietovuoto. Hyökkäys on koskenut myös useita muita hotelleja Suomessa. Meille ei ole ilmoitettu, mitkä hotellit, koska asia on toimittajamme ja kärsineiden hotellien välinen. Ryhmästämme kohteena ovat F6 ja hotelli Kämp, kertoi Nordic Hotels and Resortsin viestinnän neuvonantaja Jonathan Blom MTV:lle.

Blomin mukaan häiriö on korjattu ja varausten tekeminen hotellien verkkosivuilla on turvallista. Hän kertoo MTV:lle, että asiakkaisiin on otettu yhteyttä sähköpostitse.

Asiasta on tehty ilmoitus sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle että Suomen poliisille.