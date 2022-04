Näin Venäjän hyökkäys Kiovaan katkesi: Myyräntyö Valko-Venäjällä pysäytti panssarit

Venäjän Hyökkäys Kiovaan maaliskuussa epäonnistui huollon sakattua. Siihen vaikutti laajamittainen rautatiesabotaasi Valko-Venäjällä.

Venäjän armeijan Kiovaan kohdistuneen hyökkäyksen epäonnistumisesta on saatu uusia tietoja. Kehnon johtamisen lisäksi sotilaalliseen katastrofiin vaikutti hyökkäyksen tukialueilla Valko-Venäjällä tapahtunut rautatieläisten, hakkerien ja Ukrainaa tukevien turvallisuusviranomaisten mittava rautatiesabotaasi, kirjoittaa Washington Post (WP).

Ukrainaa tukevat rautatieläiset jakoivat tietojaan Telegram-kanavilla, ja tietoja käytettiin iskuihin Valko-Venäjän rautateiden signaaliohjauskeskuksiin. Lisäksi samanaikaisesti toimineen, itseään Kyberpartisaaneiksi kutsuvan hakkeriyhteenliittymän hakkerointi lamautti liikenteenohjausjärjestelmän. Tietomurrot oli helppo toteuttaa, koska Valko-Venäjä käyttää yhä vanhentunutta ja haavoittuvaa Windows XP -käyttöjärjestelmää.

Iskut hidastivat huoltojunien nopeudet kävelyvauhtiin ja pakottivat venäläiset huoltamaan joukkojaan kuorma-autokuljetuksin. Huollon vaikeudet johtivat lopulta yli 60 kilometrin mittaisen venäläiskolonnan muodostumiseen ja jämähtämiseen Kiovan pohjoispuolelle polttoaineen loputtua.

WP:n haastatteleman brittiläisen Royal United Services Instituten tutkijan Emily Ferrisin mukaan sabotaasin kokonaismerkitystä Kiovan taistelun epäonnistumisessa on vaikea arvioida, sillä Valko-Venäjältä on vaikea saada luotettavia tietoja. Sillä oli kuitenkin merkitystä, pahoin sakannut huolto antoi ukrainalaisille aikaa ryhmittyä puolustukseen. Lisäksi Valko-Venäjän tekemät laajat pidätykset ja rautateiden kiristetty vartiointi kertovat onnistumisista.

Venäjää vastaan on käyty aktiivista kybersotaa täysmittaisen hyökkäyksen alettua helmikuun lopussa. Sen tehokkuudesta on kuitenkin vaikea saada tietoja, sillä luotettavien tietojen saaminen Venäjältä on hyvin vaikeaa.