Petteri Järvinen ei usko, että OneCoin-sijoitushuijauksen vetäjä on enää hengissä.

Saksan viranomaiset antoivat etsintäkuulutuksen ja kansainvälisen pidätysmääräyksen OneCoin-kryptovaluuttahuijauksen johtajasta, syntyjään bulgarialaisesta Ruja Ignatovasta. Asiasta tiedotti Bulgarian sisäministeriö maanantaina (bulgariaksi).

Ignatova halutaan oikeuteen epäiltynä OneCoiniin liittyvästä petoksesta, osallistujien palkkaamisesta ja rahanpesusta.

Arviolta kaikkien aikojen suurin kryptovaluuttahuijaus ja ehkä myös kaikista suurin pyramidihuijaus saattaa olla arvoltaan jopa 15 miljardia euroa. Muun muassa Yhdysvaltain syyttäjäviranomaiset totesivat OneCoinin pyramidihuijaukseksi vuonna 2019.

Lue myös: Miljardihuijaus näyttää koko ajan pahemmalta, uhreja myös Suomessa – ”Onko mitään syytä lykätä tutkimista?”

OneCoinia alettiin epäillä huijaukseksi jo vuonna 2015. Se, että vasta nyt johtajasta on annettu pidätysmääräys, hämmästyttää OneCoinia seurannutta tietokirjailija Petteri Järvistä.

– Vielä parempi kysymys on, miksi Suomen poliisi ei ole vieläkään tehnyt mitään. Tai ainakaan mitään näkyvää, Järvinen arvostelee.

Lue lisää: "Kehotan kaikkia pysymään kaukana" – Mikko Hyppönen yhdistettiin OneCoiniin

Keskusrikospoliisi käsitteli OneCoinia vuonna 2015, mutta varsinaista esitutkintaa ei koskaan tehty. Järvinen on seurannut tapausta läheisesti pitkin vuosia. Hän ei usko, että pidätysmääräyksellä on Suomessa vaikutusta, ellei Ignatovaa saada kiinni ja kuulusteluihin. Se puolestaan voi olla mahdotonta.

Lue myös: Pyramidihuijaukseksi väitetyn OneCoinin maajohtaja otti yhteen tietokirjailijan kanssa

– On hyvin mahdollista, ettei hän ole enää hengissä. Tässä ovat olleet isot pojat asialla ja kyse on miljardien rahavirroista. Siinä ihmishenki on tosi halpaa, Järvinen arvioi.

” Tässä ovat olleet isot pojat asialla ja kyse on miljardien rahavirroista. Siinä ihmishenki on tosi halpaa.

Järvisen mielestä pidätysmääräys on muutenkin lähinnä symbolinen, sillä Saksan ja Yhdysvaltain viranomaisilla on jo todistusaineisto kasassa oikeudenkäyntejä varten.

Ignatovan veli on ollut tutkintavankeudessa Yhdysvalloissa jo monta vuotta. Kaiken kaikkiaan OneCoinin päätekijät ovat Rujaa lukuun ottamatta jo jääneet kiinni, Järvinen huomauttaa.

– Jos Suomen poliisi jotain odottaa, niin sitten näiden oikeudenkäyntien lopputulosta. Ja siinä saattaa mennä vielä pitkäänkin.

Saksasta saataneen alemman oikeusasteen päätös tänä vuonna, mutta siitä voidaan valittaa vuosien ajan.

Alun perin OneCoinia markkinoitiin kryptovaluuttoihin liittyvänä koulutuspakettina, jonka ostamalla sai kuitenkin osuuden uudesta OneCoin-nimisestä kryptovaluutasta, jonka arvolle luvattiin kasvua bitcoinin malliin.

Nyttemmin huomiota on siirretty pois itse OneCoinista kohti laajempaa OneLife-ekosysteemiä. Järvisen mukaan OneCoinin suomalainen puhemies on jatkanut toimintaansa ja on järjestänyt uusia värväystilaisuuksia eri paikkakunnilla maailmalla tapahtuneista pidätyksistä huolimatta.

IS Digitoday tavoitteli OneCoinin suomalaisedustajaa puhelimitse, mutta numerossa ei vastattu.

Vuonna 2019 arvioitiin, että Suomessa on noin 20 000 OneCoiniin sijoittanutta henkilöä. Verkostossa on saattanut liikkua rahaa 15 miljoonan euron edestä, joskin osa siitä on palautunut osallistujille esimerkiksi rekrytointipalkkioina.