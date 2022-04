Puoli miljoonaa seuraajaa – Twitter jäädytti Ukrainan sotaa seuranneen tilin

Sosiaalisessa mediassa on kritisoitu vahvasti Twitterin päätöstä.

Twitterissä aktiivisesti julkaissut @armedforcesukr- eli Armed Forces of Ukraine -tili on jäädytetty. Tämä tarkoittaa sitä, että tilillä ei voi julkaista eivätkä sen vanhat twiitit ole enää nähtävillä. Tili suljettiin alkuviikosta.

Tilillä ei ole ollut vahvistettua statusta, eli Twitter ei ole varmentanut sen kuuluvan virallisesti Ukrainalle. Maan puolustusministeriön virallinen Twitter-tili on kuitenkin viitannut sen julkaisuihin useamman kerran.

Vahvistetusta statuksesta kertoo pieni sininen vahvistusmerkki tilin nimen vieressä.

Tilin sisältö on ollut suurilta osin samaa kuin Ukrainan puolustusministeriön. Sillä on julkaistu ukrainaksi ja englanniksi kuvia ja videoita ja jossain vaiheessa myös julistuksellista tekstiä Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainaa vastaan. Tilillä oli lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

Twitter-tilin vanhat julkaisutkaan eivät ole enää luettavissa.

Kaikki tilillä julkaistut tiedot eivät ole aina pitäneet paikkaansa. Esimerkiksi Deutsche Welle on faktantarkistuksessaan todennut, että tilillä on jaettu aikaisemmassa sodassa kuvattua materiaalia uutena.

Syytä tilin jäädyttämiseen ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen. On mahdollista, että Twitter-käyttäjiä on mobilisoitu tekemään joukolla valituksia tilistä.

Jäädyttämisestä on noussut suuri närkästys Twitterissä. Moni kommentoija on huomauttanut, että samaan aikaan kuin Venäjän hyökkäyksestä ja sodasta kertova tili on suljettu, Venäjän federaation viralliset tilit saavat levittää sotapropagandaa.

Butshan joukkomurhan paljastuttua Venäjän suurlähetystöt ja viestintävälineet alkoivat systemaattisesti väittää tapahtumia Yhdysvaltain ja Britannian tekemäksi lavastukseksi, kertoo muun muassa Bloomberg.

Twitterin päätökset jäädyttää käyttäjätilejä eivät ole aina pysyviä. On monia tapauksia, joissa hyllytetty tili on palautettu myöhemmin.

Tilin jäädyttämisistä on joissakin tapauksissa tullut poliittisia päätöksiä. Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump sai porttikiellon Twitteriin Capitolin valtauksen jälkimainingeissa. Sitä ennen hänen palvelun sääntöjään rikkovaksi tulkitusta twiittailusta oli käyty kiivasta keskustelua.

Venäjä on estänyt Twitterin, WhatsAppin ja Instagramin toiminnan maassa. Sodan ehkä merkittävimmäksi molempien puolien käyttämäksi viestintäkanavaksi on noussut Telegram.

Venäjältä paenneen Pavel Durovin kehittämä sovellus on sekoitus pikaviestintä ja kanavapohjaista sosiaalista mediaa. Sitä käyttävät niin Venäjän kuin Ukrainan valtiot että lukemattomat sotaa seuraavat ja siihen osallistuvat toimijat.