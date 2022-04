Pienen asetuksen muuttaminen tuo lisää katsottavaa Netflixiin

Netflixissä piilottelee paljon sisältöä, jonka esiin saamiseksi ei tarvitse tehdä juuri mitään.

Juttu on julkaistu alun perin 21.3.2021 ja se on päivtetty ajan tasalle.

Suomen Netflix-valikoima on varsin köyhä verrattuna palvelun alkuperäismaa Yhdysvaltoihin. Suomalaiset käyttäjät voivat kuitenkin kasvattaa saatavilla olevaa ohjelmakirjastoa yllättävällä tavalla, Vertaaliittymiä.fi-sivusto kertoo.

Kun Netflixiä käyttää suomeksi, palvelu tarjoaa katsottavaksi suomeksi saatavilla olevan sisällön. Se ei esitä kaikkea sitä sisältöä, jota ei ole vielä käännetty suomeksi.

Esimerkkinä tästä toimii When I Saw You -indie-elokuva. Kirjaudu tilillesi ja etsi elokuvaa. Sitä ei löydy, jos kielesi on suomi. Paina selaimessa oikean yläkulman profiilikuvaasi, ja valitse Tili > Profiilit ja lapsilukitus. Tässä valikossa vaihda kieleksi englanti. Nyt When I Saw You on löydettävissä ja katsottavissa.

Vertaaliittymiä.fi:n testin mukaan englanniksi oli viime vuoden alussa nähtävillä yli 800 nimikettä, jotka eivät ole saatavilla suomeksi. Koska Suomen Netflixissä oli näkyvissä noin 4000 elokuvaa ja sarjaa, tarkoitti 800 uutta nimikettä noin 20 prosentin lisäystä.

Kielen vaihtamalla joksikin muuksi kuin englanniksi voi joissakin tapauksissa löytää vielä lisää katsottavaa. Sellaisia nimikkeitä, joita ei olisi käännetty englanniksi, on kuitenkin vähän.