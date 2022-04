Onko osoitin vaikea saada oikeaan kohtaan tekstiä kirjoitusvirheiden korjaamiseksi tai tekstin muokkaamiseksi? Ei ole enää. Tällä näppärällä niksillä viestien naputtelu mullistuu.

Juttu on julkaistu alun perin 7.2.2021.

Osoittimen siirtäminen oikeaan paikkaan puhelimen tekstikentässä on helppo juttu pienellä näppäimistöniksillä. IPhonella tämä toimii sellaisenaan. Jos et saa toimimaan sitä Android-puhelimellasi, kokeile vaihtaa näppäimistöä. Se on sovellus siinä missä muutkin puhelimen ohjelmat, ja voit ladata sovelluskaupasta toisen ja ottaa sen käyttöön laitteen asetuksissa.

Toimivaksi olemme havainneet ainakin Microsoftin Swiftkeyn ja Googlen Gboardin.