Vladimir Putinin kannatus Venäjällä on vankkaa. Sitä pyritään syömään verkko-operaatioilla.

Informaatio-operaatiot venäläisiä vastaan ovat saaneet sodan kestäessä yhä kehittyneempiä muotoja

Tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen mukaan yksi teknisesti kiinnostavimmista ilmiöistä on kasvontunnistuksen käyttö kuolleisiin venäläissotilaisiin. Siinä it-osaajat kuvaavat kuolleiden kasvot tai hankkivat niistä kuvat muilla tavoilla pystyäkseen tunnistamaan nämä. Usein sotilailta löytyy tili VKontektesta tai muusta sosiaalisesta mediasta.

Tämä mahdollistaa usein yhteydenoton sotilaiden puolisoihin tai vanhempiin.

– Näin tieto tulee ensin ukrainalaisilta, Hyppönen sanoo.

Tarkoitus on nakertaa venäläisten uskoa omaan järjestelmään ja viranomaisiin sekä saada yleinen mielipide kääntymään sotaa vastaan.

Hyppönen puhui aiheesta Aalto-yliopiston järjestämässä tilaisuudessa. Koko keskustelu on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta.

Lue lisää: Mikko Hyppöseltä ja Jarmo Limnélliltä synkkä ennustus – ”Venäjää harmittaa länsi­maiden yhtenäisyys”

Ukrainan puolustusministeriö julkaisi alkuviikosta Butshassa toimineen Venäjän 64. moottoroidun jalkaväkiprikaatin sotilaiden nimet. Lista sisälsi muun muassa sotilaiden passien numerot sekä myöntämispaikat.

Googlen My Maps -palvelussa löytyvä kartta kertoo, missä Venäjän 64. moottoroidun prikaatin sotilaiden passit on myönnetty.

Verkossa toimivat vapaaehtoiset ovat syöttäneet nämä paikkatiedot Google Mapsiin palvelun My Maps -toimintoa käyttäen. Tällä tavalla muodostuu kartta joukko-osaston sotilaiden likimääräisistä asuinpaikoista passin myöntämispaikan perusteella.

Karttaa on katsottu uutisen kirjoitushetkellä lähemmäs 200 000 kertaa.

Ukrainan julkaisemasta nimilistasta on tehty myös latinalaistettu versio. Tämä helpottaa muun muassa sotilaiden nimien etsimistä verkosta.

Lue lisää: Ukraina julkaisi yli 1600:n Butshassa toimineen venäläissotilaan nimet ja tiedot

Ukrainalaiset perustivat jo sodan alussa puhelinlinjan venäläisäideille, jotta nämä voisivat kysyä lastensa kohtaloista. Samalla perustettiin Etsi omasi- tai rf200-nimillä tunnettu Telegram-kanava , jolla julkaistiin kuvia vangituista tai kaatuneista venäläissotilaista.

Alkuperäinen kanava on sittemmin tyhjennetty, mutta se on saanut useita rinnakkaiskanavia, joilla on osittain samaa sisältöä. Osa kanavista on sävyltään huomattavan raakoja ja propagandistisia.

IS on nähnyt myös videon, jossa ukrainalaissotilas soittaa kaatuneen venäläissotilaan puolisolle venäläisen puhelimella.

Toistaiseksi ”Ukrainan erikoisoperaation” kannatus Venäjällä tuntuu olevan vahvaa. Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen viikko sitten julkaistun mielipidemittauksen mukaan 83 prosenttia venäjästä tukee presidentti Vladimir Putinia ja 69 prosenttia kansasta on sitä mieltä, että Venäjä menee oikeaan suuntaan.

Venäjällä pääsiallinen media on televisio, joka on kokonaisuudessaan hallituksen ohjailussa. Pääsy monien monien länsimaisten tiedotusvälineiden sivuille on estetty, ja riippumaton venäläismedia tukahdutettu. Lisäksi sosiaalisen median palveluista Facebook, Instagram ja Twitter on kielletty.

Lue lisää: Riippumaton tutkimuslaitos: Putinin kannatus ampaisi huippulukemaan Venäjällä