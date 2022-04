Ukraina julkaisi yli 1600:n Butshassa toimineen venäläissotilaan nimet ja tiedot

Ukrainan puolustusministeriön väitteiden mukaan sotilaat ovat syyllistyneet sotarikoksiin.

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut maanantaina nimilistan Butshassa toimineen Venäjän 64. moottoroidun jalkaväkiprikaatin sotilaista verkkosivuillaan.

Listassa on kaikkiaan 1 648 sotilaan tiedot. Sotilasarvot vaihtelevat everstistä sotamiehiin. Listalla on 4 everstiä, 15 everstiluutnanttia sekä 25 majuria. Sotilaista on listattu näiden syntymäajat, passin numerot sekä passin myöntämispaikat.

Ukrainan puolustusministeriö sanoo sotilaiden syyllistyneen suoriin sotarikoksiin siviileitä kohtaan.

IS ei julkaise listaa, koska se saattaa sisältää virheitä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta sodan aikana, kun Ukraina julkaisee venäläisten sotilaiden henkilötietoja sanoen näiden syyllistyneen sotarikoksiin siviileitä vastaan.

14. maaliskuuta maan puolustusministeriö julkaisi Mustanmeren laivastoon kuuluvan 43. lentorykmentin 38 lentäjän ja komentajan nimet.

18. maaliskuuta Ukraina julkaisi maavoimien 136. moottoroidun prikaatin eli yksikkö 63354:n sotilaiden tiedot. Listalla on yli 4 000 nimeä. Yksikön normaali sijoituspaikka on Buinaksk Dagestanissa.

25. maaliskuuta julkaistiin 667 sotilaan nimet maavoimien 50. telahaupitsirykmentistä eli Venäjän armeijan yksikkö 53185:sta.

28. maaliskuuta Ukraina julkaisi 620 nimeä pitkän listan väitetyistä FSB:n eli maan turvallisuuspoliisin agenteista.

Nimilistojen alkuperä ei ole tiedossa. Ne perustuvat mahdollisesti ainakin osittain 120 000 venäläissotilaan vuodettuun nimilistaan.

Kansainvälisessä mediassa on esiintynyt väitteitä siitä, että hakkeriryhmittymä Anonymous olisi julkaissut listan muutama päivä sitten. Ainakin yksi Anonymousiin kytkeytyvistä Twitter-tileistä on ottanut tästä vastuun, mutta tieto ei ilmeisesti pidä paikkaansa.

InformNapalm-niminen vahvistettu toimija sanoo olevansa listan julkaisun takana ja tehneensä sen jo helmikuussa.

IS on nähnyt venäläissotilaista Google Docs -pilvipalveluun koostetun listan. Sen luontipäivä on 25. helmikuuta eli päivää Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alettua.

Listaa jaetaan kuitenkin nyt virheellisesti uutena tietona. Se on levinnyt muun muassa osana Newsweekin artikkelia. Moni Anonymous-twiittaaja on ilmoittanut Twitterissä artikkelin tietojen olevan vääriä.

Tapahtumia voi selittää Anonymousin hajanaisuus, sillä löyhällä hakkerikollektiivilla ei ole yhteistä johtoa eikä koordinaatiota.

Verkossa on paljon tahoja, jotka käyvät informaatiosotaa Venäjää vastaan. Venäläissotilaista on muun muassa julkaistu listoja, jotka sisältävät kotiosoitteita ja puhelinnumeroita. Listoihin saattaa sisältyä kehotuksia olla yhteydessä sotilaiden omaisiin.