Venäjän it-osaajat pakenevat maasta – Putin turvautui poikkeukselliseen keinoon

Venäjä yrittää hillitä pahaa aivovuotoa verovapaudella.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan seurannut it-työläisten joukkopako ei ole osoittamassa laantumisen merkkejä merkkejä. Jo 70 000 tietotyöläisen arvioidaan lähteneen Venäjältä, kirjoittaa uutistoimisto AP.

Venäjän johtaja Vladimir Putin on reagoinut aivovuotoon kirjoittamalla viime viikolla lain, joka takaa it-työntekijöille verovapauden vuoteen 2024 asti. It-osaajista on paha pula ympäri maailman, joten ammattitaitoinen väki on haluttua työvoimaa ympäri maailman. Etenkin Puola, Latvia ja Liettua ovat olleet suosittuja kohteita venäläisosaajille. Kuitenkaan esimerkiksi Liettua ei päästä venäläisyrityksiä maahan.

Kynnyskysymys venäläisille työntekijöille on se, onko heillä EU-viisumia vai ei. Moni viisumin omistaja on jättänyt Venäjän, mutta ilman viisumia jääneiden voi olla vaikea saada sellainen. Tästä joukosta moni venäläinen on muuttanut venäläisille viisumivapaisiin Armeniaan, Georgiaan tai entisiin Keski-Aasian neuvostotasavaltoihin, kuten Kazakstaniin.

Venäjälle jäävien it-yritysten toimintaedellytyksiä heikentää se, että suuri osa ohjelmien kehitystyökaluista on länsimaalaisia, eikä niiden toiminnasta jatkossa ole varmuutta Venäjän sensuroidessa rajusti maan internetiä. Venäjä on myös ilmoittanut aikeistaan irtautua länsimaisesta teknologiasta.

Venäjä on aloittanut kiireellä omien, kiellettyjä länsimaisia sovelluksia ja palveluita korvaavien palveluiden kehittämisen. Tällainen on esimerkiksi Rossgram, joka on Venäjällä luotu Instagram-klooni. Sen on määrä toimia myös videopalveluna, jonne voi siirtää videomateriaalia esimerkiksi YouTubesta, Dailymotionista and Vimeosta, kirjoittaa venäläinen uutistoimisto Tass.

Venäjällä on alettu kehittää myös Google Playn kanssa kilpailevaa sovelluskauppaa Androidille, kertoo Reuters. Syy on siinä, että venäläiskehittäjät eivät saa talouspakotteiden takia rahaa länsimaisissa sovelluskaupoissa julkaistuista sovelluksista. NashStore (”Meikäläisten kauppa”) -sovelluskauppa on määrä julkaista voitonpäivänä 9. toukokuuta.

Venäjän it-alan kattojärjestö RAECin johtaja Sergei Plugotarenko arvioi viime kuussa toisen muuttoaallon seuraavan huhtikuussa. Tässä voi olla jopa 100 000 lähtijää. Hänen mukaansa lähtijöitä on hillinnyt lähinnä lentojen hinta. AP:n mukaan lähtijöitä on jopa lennätetty yksityislennoilla pois Venäjältä.