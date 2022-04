Venäjällä on pitkät perinteet informaatiovaikuttamisessa. Niihin kuuluvat muun muassa riskien suurentelu ja yhteiskunnan kipukohtiin iskeminen, sanoo asiantuntija.

Venäjän odotetaan kohdistavan lähikuukausien aikana Suomeen kyber- ja informaatiovaikuttamista. Suojelupoliisi kertoi tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa pitävänsä todennäköisenä, että etenkin Suomessa käytävään Nato-keskusteluun pyritään vaikuttamaan.

Lue lisää: Suojelupoliisi varoittaa Venäjän yrittävän vaikuttaa Nato-keskusteluun: ”Toden­näköistä, että operaatiot Suomea vastaan lisääntyvät”

Tekniikan tohtori ja kyberturvallisuuden asiantuntija Catharina Candolin uskoo Nato-keskustelussa kuultavan virheellistä ja negatiivista tietoa.

Venäjän reaktiota jäsenyyteen ja uhkakuvia voidaan paisutella. Sosiaalisessa mediassa voidaan nähdä yrityksiä häiritä, mustamaalata, lietsoa pelkoa tai viedä uskottavuutta turvallisuuspolitiikan keskustelijoilta. Informaatiovaikuttamista kohdistetaan usein yhteiskunnan arkoihin paikkoihin.

Yksi Suomen kipupisteistä on Natoon liittyvät tunnelataus, joka johtuu Candolinin mukaan Naton puutteellisesta tuntemuksesta.

– ”Entäs meidän varusmiehet?” on tunteellinen kysymys, Candolin sanoo.

” ”Entäs meidän varusmiehet?” on tunteellinen kysymys.

– Väitteisiin kuuluu , että Suomi joutuu sotimaan muiden sotia ja niihin lähetetään varusmiehiä. Tämä ei pidä paikkaansa, mutta sillä luodaan pelonsekaisia harhakuvia siitä, mitä jäsenyys voisi tarkoittaa, Candolin sanoo.

Informaatiovaikuttaminen Toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä yhteiskunnan toimintakykyyn.

Yritetään saada kohde tekemään itsensä kannalta huonoja päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan.

Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen, painostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö ja yhdistely valheisiin.

Muita keinoja ovat meemit ja pilakuvat, väärennetyt asiakirjat ja videot, hakkeroidut aineistot sekä epätosien viestien vahvistaminen ja toistaminen.

Haitallista viestintää voi syntyä myös yksilöiden tai yhteisöjen tahattoman ja tiedostamattoman toiminnan tuloksena.

Luonteeltaan moniselitteistä, voi olla vaikea erottaa tavallisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Venäjän suurlähetystön ilmoitus venäjänkielisiin kohdistuneesta syrjinnästä oli Candolinin mukaan vaikutusyritys. Vaikka reaktio oli vahva, se ei ollut toivotunkaltainen. Monet, mukaan luettuna useat venäjänkieliset, näkivät yrityksen läpi.

Lue lisää: Asiantuntija arvioi Venäjän suurlähetystön viestiä Suomessa asuville venäläisille: ”Täytyy pitää päät kylminä”

Myös yksittäisiä kyberiskuja voidaan nähdä. Niihin saattaa liittyä yritys tehdä niistä mahdollisimman näkyviä ja saada ne vaikuttamaan merkityksellisemmiltä kuin mitä ne ovat.

Candolinin mukaan on todennäköistä, että väärälle tiedolle löytyy vastakaikua myös Suomessa. Koronakriisin aikaan virheellistä tietoa levitettiin ahkerasti, ja näin tapahtunee myös Nato-keskustelussa.

Informaatiovaikuttamisen tunnistamiseksi Candolin kehottaa kyseenalaistamaan kolme asiaa: sisällön, sävyn ja lähteen.

Catharina Candolin on työskennellyt Puolustusvoimilla, Naton päämajassa sekä liike-elämän palveluksessa.

Jos väite on outo, kannattaa sille hakea vahvistusta muualta. Aggressiivinen, negatiivinen tai pelotteleva sekä puhekielenomainen esitystapa ovat myös varoitussignaaleja.

Lähde saatetaan yrittää naamioida luotettavaksi, vaikkei se sitä ole. Tällainen nähtiin viime vuonna, kun Pelastetaan lapset -niminen yhdistys kampanjoi koronarokotteita vastaan. Sen nimi oli erehdyttävän lähellä Pelastakaa lapset ry:tä.

– Jos uutinen epäilyttää, kannattaa tarkistaa asia useammasta mediasta ja myös kansainvälisestä mediasta. Kun useampi valtamedia kirjoittaa samasta aiheesta, se on todennäköisesti luotettavaa. Jos tieto tulee vain yhdestä lähteestä, kannattaa kyseenalaistaa, Candolin sanoo.

Kun ihmiset keskustelevat ja tunteet nousevat pintaan, tarkoituksellisen mielipidevaikuttamisen ja tavallisen kanasalaiskeskustelun rajaa on vaikea nähdä. Eron näkee yleensä siitä, voiko mielipiteestä ja sen perustelusta ylipäätään keskustella.

– Onko kyse kiveen hakatusta mantrasta? Uskotaanko vain joitain tiettyjä disinformaatiota tuottavia lähteitä ja eikö haluta edes kuunnella muita argumentteja? Näissä tapauksissa kyse on jostain muuta kuin tavallisesta kansalaiskeskustelusta, Candolin sanoo.

” Kun argumentit loppuvat, alkaa yleensä henkilöön käyminen.

– Kun argumentit loppuvat, alkaa yleensä henkilöön käyminen.

Keskustelussa käytetyt harhaanjohtamistekniikat Kritiikin kohdistaminen henkilöön itse asian sijaan, esimerkiksi ulkonäön arvostelu (ad hominem)

Kommenttien vähättely ja keskustelun kääntäminen ”tärkeämpiin” asioihin, esimerkiksi Irakin sota (whataboutismi eli mutkuttelu)

Sanojen laittaminen vastustajan suuhun ja niitä vastaan hyökkääminen sen sijaan että vastustaja puhuisi itse (olkiukkoargumentti)

Vastustajan hautaaminen argumenttitulvan alle, jolloin vastaaminen ei ole enää mahdollista (gish-gallop)

Argumenttien kaappaaminen eli keskusteluun osallistuminen ja sen suunnan muuttaminen (hijacking)

Informaatiovaikuttaminen ei silti kohdistu naiiviin maaperään, sillä menneistä vaikuttamiskampanjoista on opittu. Niitä on nähty muun USA:n presidentinvaaleissa ja Britannian parlamenttivaaleissa sekä Balkanilla useaan otteeseen. Vaikuttamista pidetään nyt todellisena ilmiönä ja sosiaalisen median rooli siinä on ymmärretty.

– Informaatiosodankäynti on tuhansia vuosia vanhaa ja on aina kuulunut sodankäyntiin esimerkiksi propagandan ja harhauttamisen muodossa. Venäjälle se on tuttua, heillä on pitkät perinteet siinä ja maa on ottanut sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet työkalupakkiinsa.

Vastatoimia on tehty ja tehdään edelleen. Candolin mainitse sellaiseksi esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen. Paras ase disinformaatiota vastaan on oikea tieto, ja sitä tuotetaan selvästi aikaisempaa enemmän.

Suomalaiset varusmiehet ovat herkkä keskustelunaihe, johon liittyy vääriä uskomuksia. Kuvassa Kaartin jääkärirykmentin varusmiehiä helmikuussa.

Tilanne voisi silti olla parempi. Vaikka Nato-päätöksen tekevät poliitikot, tietoa Natosta pitäisi Candolinin mukaan tarjota samalla tavalla kuin ennen EU-kansanäänestystä. Nykyisellään ihmisillä poliitikkoja ja virkemiehiä myöten on varsin vajaa ymmärrys siitä, mikä Nato on.

– Peräänkuulutan valtionjohdolta sitä, että tarjolla olisi kansankielistä perustietoa siitä, mitä Nato tekee ja mitä se ei tee. Tätä ymmärrystä Suomessa on aivan liian vähän. Kun ihmiset muodostavat kantansa, sen tulisi perustua faktoihin eikä mielikuviin. Nykyisellään ovi jää auki vihamiehiselle vaikuttamiselle.

Silti ei ole täysin varmaa, että kaikki informaatiovaikuttamisen tavat on nähty. Luvassa voi olla myös jotain uutta ja ennennäkemätöntä.

– Koskaan ei voi olla liian ylimielinen. Ei voi ajatella, että meillä on hyvä koulutus eikä meillä voi sattua mitään. Kyllä voi.

Lähteenä on käytetty myös Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen – opas viestijöille -kirjaa (Valtioneuvoston kanslia, 2019).