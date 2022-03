Apple joutuu ahtaalle – EU:n digisopu tuo järisyttävän muutoksen

Apple on iso ja näkyvä esimerkki siitä, miten EU:ssa sovitut uudet digimarkkinasäännöt voivat vaikuttaa tavallisten kuluttajien elämään.

Kytkös iPhonen ja App Storen välillä on heikentymässä.

Applea uhkaa Euroopan unionissa raju muutos sen keskeiseen toimintatapaan mobiilimarkkinoilla, The Verge kirjoittaa. Yhtiön iOS-laitteista, kuten iPhoneista, ja App Store -sovelluskaupasta rakentuva niin kutsuttu ekosysteemi on menossa uusiksi. Syy tähän on EU:ssa viime viikolla edennyt digimarkkinasäännös.

Euroopan parlamentti ja EU-maita edustava neuvosto saavuttivat perjantaina poliittisen sovun digitaalisia markkinoita koskevasta laista. Lopputulos oli kuitenkin siinä määrin koukeroinen, että sen todellinen merkitys ei heti kaikille avautunut.

Digimarkkinalailla pyritään puuttumaan verkon digijätteihin, joiden toiminnalla on vaikutusta miljoonien eurooppalaisten arkeen. Tietyt ehdot täyttävät suuret toimijat voitaisiin nimetä niin sanotuiksi portinvartijoiksi, ja lakiin on myös listattu joukko epätoivottuja käytäntöjä.

Portinvartijoiksi on perinteisesti laskettu Google, Amazon, Apple, Microsoft ja Meta eli entinen Facebook. Sääntelyn tarkoitus on estää kilpailun vääristäminen sekä taata markkinoiden avoimuus. Sääntöjen noudattamista valvoisi komissio yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa, ja sakot voivat olla 4–20 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta.

” Meistä älypuhelimen omistajalla pitäisi olla vapaus valita, miten hän käyttää sitä.

Applen kannalta laki on perin hankala. Se pakottaisi yhtiön sallimaan sovellusten asentaminen App Storen ulkopuolelta, mikä ei tällä hetkellä ole teknisesti edes mahdollista, ellei iOS-laitetta ensin murra ohjelmallisesti. Se voisi satuttaa yhtiötä taloudellisesti, sillä Apple ottaa tyypillisesti 30 prosentin siivun App Storessa tehdyistä ja sovellusten sisäisistä ostoksista.

– Meistä älypuhelimen omistajalla pitäisi olla vapaus valita, miten hän käyttää sitä. Tämä vapaus sisältää mahdollisuuden valita vaihtoehtoisia lähteitä älypuhelimesi sovelluksille, Euroopan komission edustaja Johannes Bahrke sanoi The Vergelle.

Apple on perustellut rajoituksia tietoturvalla. Yhtiön mukaan virallisen sovelluskaupan ohittaminen, eli sideloading, johtaisi entistä useamman haitallisen sovelluksen päätymiseen käyttäjille asti. Siinäkin tapauksessa, että sovelluksia voisi ladata vain muista sovelluskaupoista, eikä vapaasti mistä päin internetiä tahansa.

Mitään ei kuitenkaan tapahdu pian. Digimarkkinalaki pitää vielä hyväksyä erikseen niin EU-parlamentissa kuin jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Lain voimaantulon jälkeen jäsenmaiden on pantava se täytäntöön puolen vuoden kuluessa.

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager oli kuitenkin perjantaina silminnähden tyytyväinen aikaan saadusta sovusta ja ennoi sen tuovan myönteisiä asioita digipalvelujen kuluttajille. Hän luonnehtii sopimusta ”hyväksi ja vahvaksi”.

– Portinvartijoiden on nyt kannettava vastuunsa. On useita asioita, jotka niiden on tehtävä ja useita asioita, joita ne eivät voi tehdä, Vestager sanoi twiittaamassaan lyhyessä videossa.