Ukraina käyttää Clearview AI:n teknologiaa tunnistaakseen taisteluissa kuolleita venäläissotilaita.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on johtanut erikoisiin käänteisiin. Hyvin kiistanalainen kasvontunnistusratkaisu on nyt otettu varsin inhimilliseen käyttöön Ukrainassa, Reuters uutisoi.

Ukrainan varapääministeri Mykhailo Fedorov kertoi uutistoimistolle, että amerikkalaisen Clearview AI:n kasvontunnistusta käytetään taisteluissa kaatuneiden venäläissotilaiden tunnistamiseen. Tavoitteena on jäljittää heidän omaisensa, jotta heille voidaan kertoa näiden pojan kuolemasta.

Ukrainan puolustusministeriö alkoi käyttää Clearview'tä aiemmin maaliskuussa. Teknologia etsii internetistä kuvia ja sitten parittaa ne järjestelmään ladattujen kuvien kanssa. Ukraina on käyttänyt ohjelmistoa etsiäkseen kuolleiden venäläisten sosiaalisen median tilejä. Niiden kautta viranomaiset ovat sitten tehneet järjestelyjä sukulaisten kanssa ruumiin luovuttamiseksi.

Ministeri ei kuvaillut tunnistettujen ruumiiden määrää, mutta hänen mukaansa tunnistusprosentti on ollut korkea. Reuters ei ole vahvistanut väitettä.

Kremlistä todettiin Reutersille, ettei Venäjän hallinnolla ole tietoa Clearview'n käytöstä Ukrainassa. Edustajan mukaan Ukrainasta tulee ”liian paljon väärennöksiä”, jotta asiaa voisi kommentoida.

Ukrainalaiset ovat tuoneet kaatuneita ja vangittuja venäläissotilaita ahkerasti näytille. Maa on järjestänyt useita lehdistötilaisuuksia, joissa sotavangit on tuotu kameroiden eteen. He ovat yleensä kommentoineet hyökkäyksen olleen suuri virhe ja katuvansa siihen osallistumista.

Vastaavia puheenvuoroja on nähty paljon myös Redditissä sekä Telegram-kanavilla. RF200-teemaisia eli ruumiskuljetuksiin viittaavia Telegram-kanavia on useita. Niillä esitellään kaatuneita tai vangittuja venäläissotilaita ja kerrotaan näiden henkilöllisyys, kun mahdollista.

Kahdella kanavalla on virallinen status. Niistä suositummalla on yli 916 000 tilaajaa, toisella 59 000. Yksi kanavista lopetti toimintansa tällä viikolla.

Kanavat vaihtelevat sisältönsä rajuudessa. Monilla kuvat ovat kuitenkin erittäin karua kateltavaa, sillä osa venäläissotilaista on haavoittuneita tai ruumiit ovat pahassa kunnossa.

Ei ole tiedossa, puhuvatko vangit pakotettuna. Sotavankien henkilöllisyyden paljastaminen ja mahdollinen nöyryyttäminen saattaa myös rikkoa Geneven sopimusta.

Ukraina on julkaissut myös kokonaisten venäläisten joukko-osastojen nimilistoja syyttäen sotilaita sotarikoksista.

Clearview AI nousi otsikoihin vuoden 2020 alussa. Silloin kävi ilmi, että yritys lisensoi kolmen miljardin kuvan kasvontunnistustietokantaansa amerikkalaisille viranomaisille. Kuvapankki on kasattu omin luvin pitkälti sosiaalisesta mediasta palveluiden käyttösääntöjä rikkomalla.

Teknologiaa on kokeiltu Suomessakin. Keskusrikospoliisin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan keskittyvä yksikkö oli testannut Clearview'n kasvojentunnistusta mahdollisten uhrien tunnistamiseksi vuosien 2019–2020 taitteessa.

Seurauksena apulaistietosuojavaltuutettu antoi Poliisihallitukselle asiasta huomautuksen viime syksynä. Poliisihallituksen mukaan palvelun tietoturvallisuutta tai tietosuojalainsäädännön mukaisuutta ei ollut etukäteen varmistettu riittävällä tavalla.