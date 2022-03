Karut luvut julki: It-osaajat pakenevat Venäjältä

Paikallinen järjestö ennakoi kymmenien tuhansien työntekijöiden olevan lähtemässä.

Ensimmäinen muuttoaalto on jo nähty. Toista odotetaan huhtikuulle.

Venäjän Ukrainaa vastaan aloittama sota on johtamassa tietotekniikan osaajien joukkopakoon maasta. Venäjän tietoyhteiskuntaa kehittävä Russian Association for Electronic Communications eli RAEC-järjestö arvioi (venäjäksi), että noin 50 000 – 55 000 it-ammattilaista on päättänyt lähteä maasta.

Ensimmäinen muuttoaalto on nähty maaliskuun aikana. Suosituimmat muuttokohteet ovat olleet Turkki, Arabiemiirikunnat, Armenia, Georgia, Kaakkois-Aasia ja Baltian maat. RAEC odottaa seuraavaa muuttoaaltoa huhtikuussa. Järjestön mukaan toinen muuttoaalto on väistämätön ja johtuu muun muassa jo muuttaneiden ammattilaisten kokemuksista.

– Tilanne Venäjän it-alan henkilöstömarkkinoilla maaliskuussa 2022 on epävakaa. Moni spesialisti joutui valinnan eteen: joko lähteä maasta ja pystyä työskentelemään heille tutussa infrastruktuurissa tai pysyä Venäjällä, RAECin johtaja Sergei Plugotarenko kirjoittaa.

Uhka on tiedostettu Venäjällä. Järjestön mukaan presidentti Vladimir Putin hyväksyi maaliskuun alussa toimet maan it-sektorin tukemiseksi. Kilpailutilanne on kuitenkin kova, sillä osaajista on pulaa, ja venäläisyhtiöt joutuvat kilpailemaan koko muun maailman kanssa.

Sota on saanut monet länsimaiset yritykset keskeyttämään tai rajoittamaan toimintaansa Venäjällä. Mukana on useita teknologiayhtiöitä kuten Microsoft, Apple tai IBM. Tämä yhdessä voimakkaiden taloudellisten pakotteiden kanssa on aiheuttanut turbulenssia maan digitaaliseen ympäristöön, RAEC arvioi mainitsematta sotaa suoraan.

Venäjä on myös estänyt eri länsimaisten verkkopalvelujen ja sovellusten toiminnan mukaan lukien Facebook ja Instagram. Tämä on näkynyt voimakkaana loikkauksena vpn-yhteyksien käytössä ihmisten etsiessä tapoja kiertää estot.

RAECin mukaan it-osaajien vähyys oli pääeste Venäjän digitaalisen talouden kehittämiseksi jo vuosina 2020–2021. Järjestön mukaan valtio pyrkii nyt kaikin mahdollisin tavoin estämään osaajapakoa, ja helmikuun lopussa digitaalisen kehityksen ministeriö perusti työryhmän tätä tehtävää varten.

RAEC myös huomauttaa, että maaliskuun alussa Venäjän presidentti allekirjoitti asetuksen it-alan tukemiseksi.