Konttiin sijoitettu elektronisen sodankäynnin järjestelmä on mahdollisesti venäläisten huippulaitteistoihin kuuluva Krasukha-4.

Ukrainalaiset ovat saaneet Venäjältä sotasaaliiksi laitteiston, joka saattaa osoittautua todelliseksi tiedustelutiedon aarreaitaksi.

Ukrainan käsiin taistelukentällä joutunut kontti on mahdollisesti elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettu kehittynyt Krasukha-4-järjestelmä. Se on suunnattu toimimaan ilmassa olevia tutkan sisältäviä järjestelmiä vastaan. Sen tarkoitus on häiritä muun muassa vastustajan valvonta-, satelliitti- ja lennokkijärjestelmiä.

Konttiin sijoitettu järjestelmä jäi hylättynä ja vahingoittuneena ukrainalaisten saaliiksi Kiovan lähistöllä tällä viikolla.

Telegraphin (maksumuurin takana) mukaan läntiset tiedustelupalvelut valmistautuvat parhaillaan laitteiston tutkimiseen. Se siirrettäneen ensin Yhdysvaltain Ramsteinin-tukikohtaan Saksassa ja myöhemmin USA:han.

Jos kyseessä on Krasukha-4, löytö voi osoittautua todelliseksi aarreaitaksi. Se voi paljastaa millainen Venäjän häirintäkyky Naton järjestelmiä vastaan on. Erityisen kiinnostava on kysymys siitä, mikä sen teho on Naton tutkavalvontakoneita vastaan. Naton ennakkovaroitusjärjestelmä perustuu pitkälti näihin.

Krasukha-4 koostuu kahdesta osasta: häirintäsensoreista ja komentomoduulista. Kuvassa on ulkoisesti samanlainen Krasukha-2.

Kuvassa Krasukha-4:n komentomoduuli.

Venäjän uskotaan käyttäneen Krasukha-4:ää menestyksekkäästi Syyriassa TB-2 Bayraktar-lennokkeja vastaan. Myös Ukraina käyttää näitä puolustuksessaan.

Krasukha-4-järjestelmä rakentuu kahdesta osasta: autoon sijoitettavasta komentomoduulista sekä toisesta ajoneuvosta, joka kantaa häirintäsensoreita. Laitteiston toimintakyvyn on tähän asti uskottu olevan noin 300 kilometriä ja sen arvellaan voivan aiheuttaa jopa fyysistä vahinkoa kohteilleen.