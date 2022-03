Venäjälle viedään tietoa sodasta yllättävällä tavalla – tällainen on ”erikois­rakkaus­operaatio”

”Erikoisrakkausoperaatio” tuo sodan Venäjän Tinder-käyttäjien silmille.

Venäjän aloittaman Ukrainan-sodan jatkuessa ja sotasensuurin kiristyessä tiedon vieminen sodasta Venäjälle saa yhä luovempia muotoja. Tällainen on verkossa parhaillaan nostetta saava special love operation, eli erikoisrakkausoperaatio.

Projektin tarkoitus on luoda deittisovellus Tinderin profiileja, joissa ujutetaan tietoa sodasta. Tinder Plussaa käyttävän profiilin luoja määrittelee sijainnikseen jonkun venäläiskaupungin, ottaa itsestään kuvan, jossa hän pitelee sylissään valokuvasta otettua tulostetta ja kirjoittaa profiilitekstikseen pätkän sodasta.

Tarkoitusta varten perustettu verkkosivusto tarjoaa valmiita kuvia pommitetuista ukrainalaiskaupungeista ja ihmisten hädästä. Profiilin kuvaukseksi tarjotaan myös valmista venäjänkielistä esittelytekstiä.

Rakkaat venäläiset, länsimaat eivät vihaa teitä. Vihaamme sotaa. Vihaamme provosoimatonta hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän armeija tappaa viattomia ihmisiä samalla kun Putin valehtelee ja salaa teiltä tietoja. Veljenne ja sisarenne kuolevat diktaattorin harhojen vuoksi. Levittäkää totuutta. Rakastakaa, älkää sotiko!

Erikoisrakkausoperaatio-nimi on väännös erikoisoperaatiosta, jolla Ukrainan sotaa Venäjällä kutsutaan. Sota- ja hyökkäys-sanojen käyttö mediassa on kielletty.

The Drum -verkkojulkaisun mukaan projektin takana on slovakialainen mainostoimisto Jandl ja sen romanialaissyntyinen johtaja Alex Strimbeanu. Projektin kimmokkeena oli helmikuun lopulla kuultu uutinen siitä, että Ukrainaan hyökänneet venäläissotilaat etsivät seuraa Tinderillä.

– Menet sinne tappamaan ihmisiä, ja ilmestyt Tinderiin. Se on uskomatonta. Se on surrealistista, Strimbeanu sanoi The Drumille.

Strimbeanu itse sanoo käyneensä Tinderissä keskusteluja, joista käy ilmi, ettei sota ole venäläistenkään mielestä hyvä asia. Toisaalta hänen profiilistaan tehdään myös paljon ilmiantoja.

Länsimaisista sosiaalisista medioista muun muassa Facebook, Twitter ja Instagram on kielletty Venäjällä. Suuri osa informaatiosodasta tällä hetkellä koostuu luovien viestikanavien kehittämisestä tiedon viemiseksi Venäjälle.