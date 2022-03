Vpn-käyttö on yli 20-kertaistunut Venäjällä kuukaudessa.

Ukrainaan hyökännyt Venäjä on estänyt eilen maanantaina osana sotasensuuritoimiaan amerikkalaisen Metan omistaman Facebookin ja Instagramin toiminnan maassa. Myös pääsyä Twitteriin on rajoitettu. Rajoitusten myötä vpn-sovellusten suosio on räjähtänyt, kertoo Reuters.

Venäjän mukaan kyseessä on vastareaktio Metan eli entisen Facebookin käytäntöön, sillä yhtiö sallii palveluissaan nyt ”kuolema hyökkääjille” -tyyppiset ilmaukset.

Venäjällä sota- ja hyökkäys-sanat ovat kiellettyjä Ukrainan sodasta uutisoitaessa vankeusrangaistuksen uhalla. Maan uutisissa puhutaan ”erikoisoperaatiosta”.

Vpn salaa tietoliikenteen ja kiertää estot Vpn (virtual private network) on tietoliikenteen salausohjelmisto, joka luo turvallisen ”putken” käyttäjän ja vpn-palveluntarjoajan tarjoaman ulostulon eli exit pointin välille.

Ulkopuolisten ei ole mahdollista salakuunnella, mitä vpn-putken sisällä liikkuu. Vpn-palveluntarjoaja voi sen kuitenkin tehdä, eli tarjoajiin ei kannata luottaa sokeasti.

Exit point voi olla missä päin maailmaa tahansa. Käyttäjän todellinen sijainti pysyy piilossa ja hänestä näkyy vain virtuaalinen paikkatieto.

Tekniikka mahdollistaa nettiestojen kiertämisen. Toisaalta myös vpn-yhteyksiä voidaan yrittää blokata.

Analyysiyhtiö Top10VPN:n lukujen perusteella vpn-yhteyksien käyttö Venäjällä on noussut 2088 prosentilla eli yli 20-kertaistunut helmikuun puoliväliin verrattuna.

Vpn-palveluiden suosio oli lähtenyt nousuun jo ennen sosiaalisen median estoja, kun venäläisiin palveluihin alkoi kohdistua palvelunestohyökkäyksiä ja maa alkoi kuristaa viimeisiä riippumattomia tiedotusvälineitä.

Top10VPN:n havaintojen mukaan Venäjä on estänyt kaikkiaan 6000 ulkomailla sijaitsevaa verkkosivua. Niistä 203 on uutispalveluita ja 97 rahanvaihto- ja kryptovaluuttapalveluita.