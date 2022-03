Näin hakkerit ujuttavat tietoa Venäjälle nyt – jo kymmeniä miljoonia viestejä lähetetty

Verkossa on ainakin kaksi sivustoa, joilla lähetetään tekstiviestejä tai sähköposteja tavallisille venäläisille.

Hakkerit ovat avanneet uusia viestinreittejä länsimaisia nettipalveluita sulkevalle ja sotasensuuria toteuttavalle Venäjälle. Verkossa on avattu ainakin kaksi palvelua, joilla kuka tahansa verkon käyttäjä voi olla yhteydessä tavallisiin venäläisiin.

BBC kertoo norjalaisesta koodari Fabianista, joka on perustanut sivuston, jonka kautta kuka tahansa voi lähettää sähköpostia satunnaisille venäläisille. Sivusto perustuu suureen tietokantaan venäläisistä sähköpostiosoitteista.

Norjalaisen Fabianin luoma sivusto lähettää sähköpostin 100 venäläiselle, kun sivulla olevaa lähetyslinkkiä käyttää.

Napin painaminen verkkosivulla avaa sähköpostiohjelman ja laittaa vastaanottajiksi 100 tietokannasta satunnaisesti poimittua venäläistä. Vastaanottajien määrää voi säätää.

Viesti perustuu valmiiseen venäjänkieliseen tekstipohjaan, joka on lähettäjän vapaasti muokattavissa. Viestissä kerrotaan, miten lähettäjä tuntee hätää planeetan lasten puolesta. Sähköpostin otsikko on Ja vam ne vrag - I am not your enemy.

BBC:n mukaan viestejä oli lähetetty viikonloppuna noin 22 miljoonaa. Palvelussa on tällä hetkellä noin 90 miljoonaa venäläistä sähköpostiosoitetta, joista arviolta 80 prosenttia on aktiivisia. Viimeisimpänä palveluun on lisätty maan duuman eli parlamentin edustajien sähköpostit.

Kun viestit tulevat useasta eri sähköpostiosoitteesta ja niitä lähtee verrattain pieniä määriä kerrallaan, roskapostisuodattimien on vaikea tarttua niihin.

Palvelua pyörittävä 50-vuotias Fabian kertoo BBC:lle, että kyseessä on menneiden sotien lehtolehtisiä vastaava pyrkimys yrittää saada tavalliset ihmiset avaamaan silmänsä. Hän myös sanoo toivovansa, että palvelu johtaisi ihmisten kirjeenvaihtoon ”digiesiripun” taakse.

Puolalaisen Squad303:n verkkosivun kautta voi lähettää sähköposteja tai tekstiviestejä.

Palvelu ei ole ainoa laatuaan. Myös puolalaiset koodarit ovat perustaneet vastaavan sivuston, kertoo Wall Street Journal (WSJ, maksumuurin takana). Sivuston tietokanta koostuu 20 miljoonasta venäläisestä puhelinnumerosta ja 140 miljoonasta sähköpostiosoitteesta.

Puolalaisryhmä käyttää itsestään nimeä Squad303, ja sen verkkosivusto perustuu samanlaiseen ajatukseen kuin norjalaissivusto. Se tarjoaa oletusarvoisesti valmista viestiä, jossa vastaanottajaa kehotetaan muun muassa kiertämään maan sotasensuuri.

Ryhmän nimi Squad303 viittaa Britannian ilmavoimien toisen maailmansodan 303. hävittäjälaivueeseen, joka koostui puolalaisista lentäjistä.

WSJ:lle asiaa kommentoinut sivuston ylläpitäjä sanoi, että sivuston kautta on lähetetty viikon aikana 7 miljoonaa tekstiviestiä ja 2 miljoonaa sähköpostia.

Sekä BBC että WSJ kertoivat viestien johtaneen monessa tapauksessa viestinvaihtoon venäläisten kanssa. Vastausten sävy vaihteli uhkauksista ja pyynnöistä päästä pois lähetyslistoilta aina syvään järkytykseen asti.

Sivustojen toiminta on juridisesti vahvasti harmaalla alueella, sillä yhteystietokannat on mitä todennäköisimmin hankittu hakkeroinnin keinoin.