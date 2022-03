Kyse on viranomaisten mukaan valmiussuunnitelmasta.

Ensisijainen suunnitelma on suojella informaatioinfrastruktuuria Ukrainan sisällä.

Ukraina valmistautuu siihen, että maa joutuisi mahdollisesti siirtämään servereitään ja arkaluonteista dataansa toiseen maahan, jos Venäjän joukot pääsevät tunkeutumaan syvemmälle Ukrainaan. Asiasta kertoo ukrainalainen kyberturvallisuusviranomainen uutistoimisto Reutersille.

Viranomainen painottaa, että kyse on valmiussuunnitelmasta. Ensisijainen suunnitelma eli suunnitelma A on suojella informaatioinfrastruktuuria Ukrainan sisällä, järjestelmien siirtäminen toiseen maahan olisi suunnitelma B tai C.

Siirto vaatisi ukrainalaispäättäjien hyväksynnän.

Viranomaiset ovat jo siirtäneet laitteistoa ja varmuuskopioita venäläisjoukkojen ulottumattomiin turvallisempiin osiin Ukrainaa.