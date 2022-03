Asiantuntija uskoo itärajalla raportoitujen GPS-häiriöiden olevan Venäjän aiheuttamia: ”Tarvitaan niin isot laitteet”

Apulaisprofessori epäilee, että Itä-Suomen viimepäiväisissä GPS-häiriöissä olisi ollut kyse sateliittinavigointisignaalin tahallisesta häirinnästä. Traficom ei tiedä häiriön lähdettä.

Itärajan läheisyydessä on tehty viime päivinä paljon havaintoja GPS-häiriöistä. Niiden syystä ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Apulaisprofessori Laura Ruotsalainen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolta kertoo uskovansa, että viime päivinä itärajan läheisyydessä havaitut häiriöt GPS-paikannuksessa ovat olleet todennäköisesti Venäjän valtion aiheuttamia.

Ruotsalainen korostaa kuitenkin, että hänen arvionsa pohjautuu puhtaasti mediassa uutisoituihin tietoihin, eikä hänellä ole tarkempaa tietoa häiriöistä.

– Sehän todistettiin, että vuonna 2018 Nato-harjoituksen ollessa käynnissä Pohjois-Norjassa kyseessä oli Venäjän valtiollinen häirintä. Olisi vähän erikoinen yhteensattuma, että GPS-häiriötä tapahtuisi samalla tavalla kuin vuonna 2018, eikä se nyt tällä kertaa olisi jotenkin tarkoituksenmukaista.

Ruotsalainen viittaa Norjassa loppuvuodesta 2018 järjestettyyn Naton Trident Juncture -harjoitukseen, jonka aikana GPS-signaaleihin kohdistettiin häirintää Norjan ja Suomen pohjoisosissa. Häirinnän lähde voitiin jäljittää Venäjälle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedotti eilen tiistaina, että itärajan läheisyydessä on tehty poikkeuksellisen paljon havaintoja GPS-häiriöistä.

Transavibaltikan kone ei päässyt kolmeen päivään lentämään Tallinnasta Savonlinnaan. Helsingin Sanomien tietojen mukaan kone oli joutunut aina Kouvolan tienoilla kääntymään takaisin kadotettuaan GPS-signaalin.

Traficomin mukaan tiistaina usea lentokone oli raportoinut GPS-signaalin häiriöistä Mikkeli-Jyväskylä-Kuopio -akselilla.

Tämän mittaluokan häiriöihin tarvittavia laitteita on Ruotsalaisen arvion mukaan vain valtiollisilla toimijoilla.

– Tässä on ymmärtääkseni kyse häiriöstä hyvin laajalla alueella. Siihen tarvitaan niin isot laitteet, että sellaisia kuluttajat eivät pysty hankkimaan.

– Välillä aurinkomyrskyt ja ilmakehän elektronit aiheuttavat häiriötä, mutta sellaisesta yleensä tiedetään, jos se olisi luonnollista häiriötä. Joku olisi sen jo raportoinut.

Ruotsalainen epäilee, että Itä-Suomen viimepäiväisissä GPS-häiriöissä olisi ollut kyse ”jammingista”, eli toiminnasta, jossa jokin taho tahallisesti häiritsee sateliittinavigointisignaalia.

–Se tarkoittaa sitä, että radiosignaalia lähettävä laite lähettää signaalia samalla taajudella kuin sateliittinavigointisignaalit kulkevat. Ja kun se on signaaliroskaa, niin se peittää alleen sateliittinavigointisignaalin, eikä siitä pystytä laskemaan paikkaa tai se paikka on virheellinen.

– Ymmärtäisin, että näissä Itä-Suomen häiriöissä olisi kyse tästä, kun julkisuuteen on kerrottu, että GPS on ilmoittanut koneille väärää paikkaa tai paikannus on hävinnyt kokonaan, Ruotsalainen arvioi.

Ruotsalainen ehdottaa, että toisena vaihtoehtona GPS-häiriöissä olisi voinut olla kyseessä ”spoofing”, eli harhautus.

– Se tarkoittaa, että tehdään hyvinkin kehittynyt häiritsemismuoto, jossa uskotellaan vastaanottimelle, että se on eri paikassa kuin missä se oikeasti on. Mutta uskoakseni sellaisesta tässä ei olisi ollut kyse.

Lue lisää: Traficom: Itärajan läheisyydessä poikkeuksellisen paljon havaintoja GPS-häiriöistä

Ruotsalainen esittää myös hypoteettisen arvionsa siitä, mitä tavoitteita mahdollisen GPS-häirinnän taustalla voisi teoriassa esimerkiksi olla.

– Jos spekuloidaan, niin tässä on kaksi mahdollista asiaa, mitä voi olla taustalla. Toinen on se, että halutaan näyttää omaa voimaa. Eli näytetään, että näin pystyisimme häiritsemään yhteiskuntanne toimintaa.

– Toinen voi olla, että rajan takana on esimerkiksi syytä häiritä siellä olevia laitteita, ja häirintälaite on niin vahva, että se signaali tulee myös rajan yli.

Ruotsalainen mainitsee häirintätutkimuksessa Amerikassa vuosia sitten havaitun ilmiön, jossa rekkakuskit häiritsivät omia sateliittinavigointijärjestelmiään, koska työnantajat seurasivat heidän kulkuaan – ymmärtämättä, että se häiritsi myös ympärillä olevia laitteita.

Ruotsalaisen mukaan GPS-häirinnällä voitaisiin teoriassa esimerkiksi pyrkiä suojelemaan omaa ilmatilaa vieraalta lentoliikenteeltä tai sekoittamaan joidenkin muiden tahojen käsitystä omien laitteiden liikkeistä tai sijainnista.

– Pelätäänkö rajan toisella puolella, että joku hyökkäisi sinne, tai että esimerkiksi joitain heidän laitteitaan voitaisiin jäljittää, Ruotsalainen pohtii.

Ruotsalaisen mukaan nyt olisikin syytä muistaa, että yhteiskunta on koko ajan enemmän ja enemmän riippuvainen sateliittinavigointisignaalista. Se ei pelkästään anna sijaintia, vaan sillä muun muassa synkronoidaan jo ”aika paljon” sähkönsiirtoa ja tietoliikennettä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa.

– Mutta en osaa sanoa, että missä määrin tällaiseen tukeudutaan jo Suomessa.

– Lentoliikenne ja muu kriittinen infra on kuitenkin käsittääkseni suojattu niin, ettei se luota pelkkään GPS:ään. Terveellä tavalla huolestunut kuuluu olla, että asialle tehdään jotain ja siltä pyritään suojautumaan. Mutta en näe, että ihmisten tarvitsisi tästä huolta ottaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedotti tiistaina, että häiriöt alkoivat viikonloppuna ja jatkuivat edelleen tiistaina.

Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen kertoi keskiviikkona kello viiden jälkeen Ilta-Sanomille, että Itä-Suomessa ei ole enää keskiviikkona tehty raportteja GPS-häiriöistä.

– Ainoa raportti minkä me olemme tänään saaneet on Pohjois-Suomesta Norjan ja Suomen rajalta SASin koneelta, että jonkinlaista signaalihäiriötä on ollut.

Viranomaiset eivät ole kommentoineet häiriöiden syytä tai mahdollista aiheuttajaa.

Pöntisen mukaan Traficom ei tiedä tiistaina uutisoitujen GPS-häiriöiden lähdettä, mutta seuraa tilanteen kehitystä ja kerää asiasta lisätietoja.

Puolustusvoimista ei kommentoitu Ilta-Sanomille Traficomin tiedottamia GPS-häiriöitä millään lailla.

Ulkoministeriö kommentoi aihetta lyhyesti Helsingin Sanomille.

– Suomi ei voi hyväksyä minkäänlaista toimintaa, joka voi aiheuttaa Suomessa vaaraa siviilitoimijoille tai lentoturvallisuudelle. Viranomaiset selvittävät tapahtumien kulkua, ulkoministeriöstä kerrottiin HS:n mukaan.

Traficomin mukaan lentäminen on edelleen turvallista.

– Lentoyhtiöillä on toimintamenettelyt sellaiseen tilanteeseen, jos GPS-signaali häviää. Ilma-alus voidaan navigoida ja ohjata turvallisesti laskeutumaan muita järjestelmiä apuna käyttäen. Lennonjohto tukee ilma-aluksen ohjaamista laskeutumiseen käyttäen apunaan muita järjestelmiä, Pöntinen sanoi tiistaina tiedotteessa.

Apulais­professori Laura Ruotsalaista haastatteli ensimmäisenä aiheesta Helsingin Sanomat.