Britannia: Venäjä iskee nyt Ukrainan viestimiin – Harkovan TV-tornia pommitettiin

Ukrainan internetyhteyksien tilannetta on yritetty helpottaa muun muassa Elon Muskin Starlinkillä.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä pyrkii todennäköisesti vaikuttamaan Ukrainan tietoliikenneyhteyksiin sekä rajoittamaan ukrainalaisten pääsyä luotettaviin uutis- ja tietolähteisiin.

– Ukrainalaisten pääsy internetiin tulee erittäin todennäköisesti häiriintymään Venäjän iskujen infrastruktuuriin aiheuttamien vahinkojen seurauksena, puolustusministeriö kertoi Reutersin mukaan maanantaina.

Puolustusministeriö kertoo Venäjän iskeneen Harkovan TV-torniin sunnuntaina. 1. maaliskuuta iskujen kohteena oli Kiovan TV-torni.

Ministeriö uskoo myös ukrainalaisten nettiyhteyksien joutuvan koville Venäjän iskujen tuhottua infrastruktuuria. Viimeisen viikon aikana nettiyhteyksissä on ollut katkoja ainakin Mariupolissa, Sumyssä, Kiovassa ja Harkovassa.

Venäjän isku Kiovan tv-torniin 1. maaliskuuta.

Elon Muskin avaruusyritys SpaceX sai viime viikolla toimitettua erän Starlink-satelliitti-internetin terminaaleja Ukrainaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Kyseessä on Muskin lahjoitus, jonka on tarkoitus helpottaa yhteyden pitämistä tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys on häirinnyt normaalin internetin toimintaa.

Käyttäjän näkökulmasta Starlink on lautasantenni, joka ottaa yhteyttä Maan kiertoradalla oleviin lukemattomiin pieniin satelliitteihin. Niitä on jo tuhansittain ja paljon enemmän on tarkoitus lähettää avaruuteen.