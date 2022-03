Anonymous iski Venäjän televisioon

Hakkerikollektiivi näytti venäläisille muun muassa kuvaa ohjusiskusta Kiovaan.

Hakkerikollektiivi Anonymous on julistanut kybersodan Venäjälle.

Hakkerikollektiivi Anonymous sanoo tehneensä sunnuntai-iltana venäläisiä televisiokanavia ja katselupalveluita vastaan kyberiskun, jossa on näytetty Venäjän aiheuttamaa hävitystä Ukrainan sodassa.

Anonymous kertoo hakkeroineensa ensin Wink- ja Ivi-katselupalvelut, jotka ovat Netflixin kaltaisia katselupalveluita. Tämän jälkeen yhteisö sanoo hakkeroineensa televisiokanavat Russia 24:n, Channel Onen ja Moscow 24:n. Jälkimmäisessä hakkerit sanovat pystyneensä vaikuttamaan myös live-televisiolähetykseen eikä vain nettitelevisioon.

Anonymous toimitti väitteidensä tieksi kuvamateriaalia, mutta väitteiden aitoutta on vaikea täysin vahvistaa. Esimerkiksi YouTubesta löytyy kuitenkin videomateriaalia, joka tukee Anonymousin väitteitä.

Videossa näytetään muun muassa venäläisohjuksen iskeytyminen Kiovaan viime viikolla. Hakkerit sanovat olevansa tavallisia sotaa vastustavia venäläisiä, jotka kutsuvat maanmiehiään nousemaan Putinin itsevaltaista hallintoa vastaan.

Myöhemmin Anonymous sanoi hakkeroineensa myös televisiokanava RT:n ranskalaisen version.

Ukrainaa tukevien hakkerien fokus on siirtynyt viime päivinä tiedon viemiseen Venäjälle, sillä Venäjä on aloittanut laajan sotasensuurin. Venäjä on muun muassa estänyt länsimaisten medioiden, kuten BBC:n ja Deutsche Wellen näkymisen maassa, ja estänyt Facebookin ja Twitterin toimintaa. Maassa voi nyt saada 15 vuoden tuomion ”armeijaa koskevien valeuutisten levittämisestä”.

Ukraina koordinoi vapaaehtoisten hakkeri-iskuja Venäjää vastaan ”Ukrainan IT-armeija” -Telegram-kanavallaan. Anonymous toimii kuitenkin pitkälti itsenäisesti. Kyseessä ei ole selkeärajainen organisaatio, vaan vapaaehtoisten muodostama löyhä kollektiivi.