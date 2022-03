Elon Muskilta varoitus Ukrainalle: ”Käyttäkää varoen”

Elon Musk varoittaa, että hänen lahjoittamansa satelliittipohjaiset internet-tukiasemat voivat joutua Venäjän maaleiksi.

Teslan, SpaceX-yhtiön ja PayPalin perustanut miljardööri Elon Musk varoittaa ukrainalaisia maan tueksi lähetettyyn Starlink-sateliitti-internetiin liittyvistä vaaroista.

Starlink on SpaceX:n satelliitteihin perustuva langaton verkkoyhteys, jota on erittäin vaikea häiritä. Se ei perustu keskitetysti hallinnoitujen mobiiliverkkojen kaltaiseen teknologiaan, joten maahantunkeutujan on erittäin vaikea lamauttaa sitä.

Musk ilmoitti toimittavansa Starlink-tukiasemaan Ukrainaan Venäjän hyökättyä maahan.

Muskin mukaan Starlink on tällä hetkellä ainoa joissakin Ukrainan osissa toimiva internet-yhteys.

– Niiden todennäköisyys joutua iskun kohteeksi on suuri. Käyttäkää varoen, Musk twiittasi.

Vaaraa ennakoi jo viime viikon lopulla Toronton yliopiston Citizen Labin vanhempi tutkija John Scott-Railton. Hän arvioi, että terminaaleista voi tulla kohteita Venäjän asevoimille.

– Muistakaa: Jos Putin hallitsee ilmatilaa Ukrainan yllä, käyttäjien ulospäin lähtevistä lähetyksistä tulee majakoita… ilmaiskuille, Scott-Railton twiittasi.

Lue lisää: Elon Muskin häirinnästä vapaa internet saapui Ukrainaan – sisältää mahdollisen riskin

Musk kertoi aikaisemmin, että Starlinkin ohjelmistoa on muutettu tehonkulutushuippujen tasaamiseksi. Tämä mahdollistaa virransyötön tukiasemalle auton tupakansytyttimellä. Lisäksi päivityksellä mahdollistettiin mobiiliroaming, minkä johdosta yhteys toimii myös liikkuvassa autosta, jossa on vaiheohjauksinen antenni.