Venäjä pani nettiin järeät estot: Facebook, Twitter, BBC...

Venäjä rajoittaa kansalaistensa pääsyä useisiin medialähteisiin. Esimerkiksi pääsy BBC:n Venäjän-sivustoille on blokattu lähes kokonaan.

Venäjä on rajoittanut kansalaistensa pääsyä ainakin BBC:n venäläiseen palveluun, Radio Libertyyn ja Meduza-mediaan. The Guardianin mukaan myös Facebookin ja Google Playn käyttö on estetty Venäjällä.

Saksalaisen Der Spiegelin toimittajan Mathieu von Rohrin mukaan myös Twitteriä ja Deutche Wellen käyttöä rajoitetaan Venäjällä.

Myös The Moscow Timesin mukaan Venäjällä olevat AFP:n toimittajat eivät pääse enää käsiksi mainittuihin sosiaalisen median palveluihin tai uutissivustoihin.

Meduza kertoi lukijoilleen Telegram-kanavallaan joutuneensa estojen kohteeksi, mutta ei ole saanut asiasta ilmoitusta asiasta viranomaisilta.

Venäjän ulkoministeriön mukaan BBC:tä käytetään Venäjän sisäpoliittisen tilanteen ja turvallisuuden heikentämiseen.

Venäjä alkoi rajoittaa pääsyä BBC:n sivuille vain hetki sen jälkeen, kun Britannian yleisradioyhtiö päätti alkaa lähettää englanninkielisiä radiolähetyksiä Ukrainaan ja Venäjälle.

BBC päätti aloittaa lyhytaaltoradiolähetykset, kun Venäjä oli pommittanut Kiovan TV-tornia, minkä vuoksi ihmisten pääsy uutisten pariin heikentyi.

Lyhytaaltoradio käyttää taajuuksia, jotka voivat kulkea pitkiä matkoja, ja lähetykset ovat käytettävissä kannettavilla radioilla. Tekniikkaa käytettiin esimerkiksi toisen maailmansodan aikaan. BBC luopui lyhytaaltoradion käytöstä vuonna 2008, mutta otti ne käyttöön uudelleen Ukrainan tilanteen vuoksi.

– Usein sanotaan, että totuus on sodan ensimmäinen uhri. Konfliktissa, jossa disinformaatiota ja propagandaa leviää, tarvitaan selkeästi asiallisia ja riippumattomia uutisia, joihin ihmiset voivat luottaa. Miljoonat venäläiset kääntyvät BBC:n puoleen, sanoi BBC:n pääjohtaja Tim Davie torstaina.

BBC kertoo, että sen yleisöt ovat lisääntyneet Ukrainassa ja Venäjällä hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Helmikuun viimeisellä viikolla BBC:n ukrainankielisen verkkosivuston katsojamäärä yli kaksinkertaistui vuoden takaisesta 3,9 miljoonaan kävijään. Sen venäjänkielinen verkkosivusto on saavuttanut ennätysmäärän 10,7 miljoonaa kävijää viimeisen viikon aikana, mikä on yli kolminkertainen vuoden 2022 viikoittaiseen keskiarvoon.

Eilen Ukrainasta kuultiin väitteitä, että Venäjä saattaisi ”sammuttaa internetin mikä päivä tahansa”. Tämä voi tarkoittaa mitä tahansa ulkomaisten verkkosivujen estämisen ja totaalisen internetistä irrottautumisen välillä. Venäjä on harjoitellut internetistä irrottautumista vuodesta 2018 alkaen.

Eilisiltana pääsy suurten venäläisten Ria Novosti- ja Interfax-uutistoimistojen sivuille estettiin ulkomailta samaan aikaan, kun ne toimivat normaalisti Venäjällä. Geoblokkauksen syy ei ole tiedossa, mutta nyt sivustot toimivat taas normaalisti.

Myös yksi Venäjän viimeisistä riippumattomista uutiskanavista ilmoitti lopettavansa toimintansa ”määrittelemättömäksi ajaksi”. Länsimaissa TV Rain -nimellä tunnettu Dozhd (Sade) lopetti toimintansa jouduttuaan painostuksen kohteeksi Ukrainan sodan uutisoinnista.

Venäjän televiestinnän sääntelyviranomainen oli jo estänyt TV Rainin toiminnan aiemmin tällä viikolla. Kanavaa syytettiin ääriliikkeiden yllyttämisestä, Venäjän kansalaisten pahoinpitelystä, yleisen rauhan ja turvallisuuden joukkohäiriöiden aiheuttamisesta ja mielenosoituksiin kannustamisesta.

Kanava lopetti toimintansa ilmoittamalla ”ei sodalle”. Sen jälkeen toimitus käveli studiosta ulos. Tämän jälkeen kanava lähetti vielä viimeisen ohjelmansa: Tshaikovskin Joutsenlammen.

Balettia käytettiin kunnioittamaan johtajien kuolemaa neuvostoaikaisissa radio- ja televisiolähetyksissä 1980-luvulla. Myöhemmin sitä käytettiin 1991 vallankaappausyrityksessä, joka vaikutti Neuvostoliiton loppumiseen.