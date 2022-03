Venäjän nettijätillä on toimintoja Suomessa.

”Venäjän Googlen” eli nettiyhtiö Yandexin palvelinkeskus Etelä-Suomen Mäntäsälässä on herättänyt tunteita suomalaisten keskuudessa. Venäläisen verkkoyhtiön vuonna 2018 avattua kompleksia on jopa vaadittu suljettavaksi osana Venäjän hyökkäyksen synnyttämää vastareaktiota.

Yandex (Я́ндекс) on vuonna 1997 perustettu pörssiyhtiö, jolle kuuluu Venäjän suurin hakukone. Tämän lisäksi se pyörittää nykyisin myös Yango-taksipalvelua, Yandex Music -musiikkipalvelua ja omaa mainosverkostoaan. Sillä on myös oma ääniohjattu digiavustaja, minkä lisäksi yhtiö on osallistunut itseajavien autojen kehitykseen.

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen toteaa suoraan, ettei hänellä ole vahvaa mielipidettä asiasta.

– Se ei ole ensisijaisesti Venäjää varten, vaan ulkomailla olevia venäläisiä varten. Aivan kuten Googlen Haminan-palvelukeskus ei ole Suomea vaan pääosin muuta maailmaa varten, Hyppönen huomauttaa.

Suomessa on hyvät nettiyhteydet, mikä tekee maasta houkuttelevan paikan palvelinkeskukselle, Hyppönen huomauttaa.

Yandexin Yango-taksipalvelun takseja vastaan on vaadittu nettifoorumeilla boikotteja Suomessakin.

Yangon taksisovellus on herättänyt runsaasti kritiikkiä jo aikaisemmin. Sovellus vaatii puhelimelta huomattavan paljon käyttöoikeuksia.

Yandexin osakkeen hinta Nasdaq-teknologiapörssissä oli ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 34 dollaria, Venäjän hyökkäyspäivän iltana se oli 20 dollaria.