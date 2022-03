Spotify joutui uuden kohun keskelle – etsi uutta työvoimaa Moskovan-konttoriinsa

Ruotsalaisyhtiö oli ilmoittanut rekrytoivansa uutta työvoimaa Moskovan-konttoriinsa Ukrainan sodasta huolimatta. Ilmoitus on sittemmin poistettu.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut myös useat ruotsalaisyhtiöt arvioimaan idän-yhteyksiään uusiksi. Esimerkiksi Systembolaget on päättänyt boikotoida venäläisiä alkoholituotteita ja mediakonserni Nordic Entertainment Group on poistanut media-alustoiltaan venäläisiä sisältöjä. Myös Volvo on jäädyttänyt tuotantonsa Venäjällä.

Musiikkipalvelu Spotify on noudattanut eri linjaa. Sen lisäksi, ettei yritys ole kommentoinut Ukrainan tilannetta julkisesti, oli se vielä viikon alussa rekrytoimassa itselleen tuotantopäällikköä Moskovassa sijaitsevalle paikalliskonttorilleen. Asiasta ovat kertoneet useat ruotsalaismediat, ensimmäisenä teknologiauutisiin keskittynyt Breakit.

Työpaikkailmoituksen oli huomannut ruotsalainen historioitsija Rasmus Fleischer, joka on aiemmin koonnut Spotifyn tarinan kirjaksi.

“Etsimme kokenutta ja innokasta yhteistyökumppania, joka voisi johtaa venäjänkielisiä podcasteja koskevaa strategiaamme ja kehittää paikallista podcastympäristöä”, sittemmin poistetussa ilmoituksessa kirjoitettiin.

Ilmoituksen ajoitus pöyristytti monet Spotifyn käyttäjät, ja yhtiötä uhattiin tilausten massaperumisilla pitkin sosiaalisia medioita.

Kritiikki sai Spotifyn perääntymään, ja tänään ilmoitus olikin jo kadonnut, Aftonbladet uutisoi.

Yhtiön edustajat ovat kommentoineet kohua vähäsanaisesti.

– Minulla ei ole tiedossa, onko paikka täytetty. Joka tapauksessa rekrytointi ei tällä hetkellä ole käynnissä, yhtiön edustaja vastasi Aftonbladetille.

Spotifyn edustajat eivät ruotsalaislähteiden mukaan ole olleet halukkaita kommentoimaan Ukrainan tilannetta.

Yhtiön Moskovan-konttori on ollut pystyssä kesästä 2020 lähtien. Lain mukaan jokaisen yli 500 tuhatta venäläiskäyttäjää kattavan yrityksen tulee avata maahan oma toimisto. Vastaavaan ratkaisuun ovat päätyneet useat muutkin ulkomaiset yritykset Applesta TikTokiin.

Spotify on kulkenut viime aikoina kohusta toiseen. Viime vuoden lopulla sen omistajan Daniel Ekin kerrottiin investoineen sadan miljoonan euron edestä tekoälypohjaiseen puolustusteknologiayhtiöön nimeltä Helsing.ai, mikä suututti monet muusikot sekä palvelun käyttäjät.

Myös yhtiön läheiset välit podcast-tähti Joe Roganin kanssa ovat herättäneet närää. Asian nosti esiin rocklegenda Neil Young, joka syytti Roganin levittävän podcastissaan valeuutisia koronarokotuksista. Erityisen raskauttavaa oli, että Spotifylla oli Roganin podcasteihin yksinoikeus, jota suojeli erityisen rahakas, The New York Timesin tietojen mukaan jopa liki 200 miljoonan dollarin sopimus.

Kohut ovat nakertaneet Spotifyn osakkeisiin melkoisen loven: tänään uutisoitiin, että yhtiön osakkeiden arvo on viimeisen neljänneksen aikana saattanut sukeltaa jopa 23 prosenttia.