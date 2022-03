Elon Muskin häirinnästä vapaa internet saapui Ukrainaan – sisältää mahdollisen riskin

Starlink-yhteydet tarjoavat häirinnästä vapaata nettiä, mutta saattavat joutua asevoimien kohteeksi.

Elon Muskin avaruusyritys SpaceX sai maanantaina toimitettua erän Starlink-satelliitti-internetin terminaaleja Ukrainaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Kyseessä on Muskin lahjoitus, jonka on tarkoitus helpottaa yhteyden pitämistä tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys on häirinnyt normaalin internetin toimintaa. Lisää terminaaleja on luvassa. Ukrainan varapääministeri Mykhailo Fedorov kiitti Muskia Starlinkin saapumisesta, mihin Musk vastasi Twitterissä, että ”olkaa erittäin hyvät”.

Käyttäjän näkökulmasta Starlink on lautasantenni, joka ottaa yhteyttä Maan kiertoradalla oleviin lukemattomiin pieniin satelliitteihin. Niitä on jo tuhansittain ja paljon enemmän on tarkoitus lähettää avaruuteen.

Starlinkin tuoma turva on on siinä, että niitä ei voi estää tai sensuroida keskitetysti toisin kuin tukiasemapohjaisia mobiiliverkkoja.

– Oleellista tällaisessa ratkaisussa olisi se, että se ei olisi oman tai naapurivaltion kontrollissa, tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sanoi Twitterissä.

On kuitenkin varoitettu, että Starlink voi tuoda uuden uhkan tullessaan. Toronton yliopiston Citizen Labin vanhempi tutkija John Scott-Railton arvioi, että terminaaleista voi tulla kohteita Venäjän asevoimille.

– Mukava nähdä [lahjoitus]. Mutta muistakaa: Jos Putin hallitsee ilmatilaa Ukrainan yllä, käyttäjien ulospäin lähtevistä lähetyksistä tulee majakoita…ilmaiskuille, Scott-Railton twiittasi.