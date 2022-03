Ukraina ottaa tällä hetkellä vastaan lahjoituksia neljänä kryptovaluuttana, ja jatkossa tulee lisää. Myös huijarit ovat liikkeellä.

Ukraina on saanut ulkomailta merkittäviä määriä sotatarvike- ja muuta materiaaliapua. Tämän lisäksi maa on saanut kryptovaluuttalahjoituksina yli 20 miljoonaa euroa.

Maan virallinen Twitter-tili pyysi kryptovaluuttalahjoituksia viime lauantaina, kaksi ja puoli vuorokautta Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alettua. Maa ilmoitti ottavansa vastaan lahjoituksia bitcoineina, ethereumina ja tetherinä.

Kaikkein eniten lahjoituksia on tehty bitcoin-lompakkoon, joita on kertynyt kirjoitushetkellä 187,06607294 bitcoinin edestä. Niiden arvo kirjoitushetkellä on noin 7,4 miljoonaa euroa.

Ukraina siirtää aktiivisesti rahaa pois bitcoin-lompakosta. Siltä on siirretty rahaa 7,3 miljoonan edestä ja se on mitä todennäköisimmin muunnettu tavalliseksi rahaksi. Lompakolla on runsaat 8000 tilitapahtumaa, joista suurin osa on lahjoituksia.

Toiseen lompakkoon Ukraina ottaa vastaan ethereum- ja tether-lahjoituksia. Nämä Ukraina siirtää Kuna.io-kryptovaluuttapalveluun, missä ne vaihdetaan rahaksi. Tether on digitaalinen rahayksikkö, jonka arvo myötäilee Yhdysvaltain dollaria.

Eilen Ukraina ilmoitti alkavansa ottaa vastaan tuoreempaa polkadot-valuuttaa ja myöhemmin myös muita kryptovaluuttoja.

Lohkoketjuanalytiikkayhtiö Ellipticin mukaan kryptovaluuttalahjoituksia on kertynyt eiliseen mennessä noin 20 000, ja niiden yhteenlaskettu arvo on noin 15 miljoonaa .

Ukrainan virallisten kryptovaluuttalompakoiden lisäksi varoja siirretään yksityisille tahoille, jotka sanovat tukevansa Ukrainan sotaponnisteluja. Jos nämä varat lasketaan mukaan, siirtoja on yli 26 000 ja niiden arvo noin 22 miljoonaa euroa. Näihin järjestöihin kuuluu muun muassa Palatkaa elävänä (Повернись живим) -järjestö, joka toimittaa Ukrainan armeijalle varustusta.

Ukrainan tukemiseen kryptovaluutoilla liittyy myös huijauksia.

Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan sähköpostitse lähetetään viestejä, joissa pyydetään rahaa Ukrainan tukemiseksi.

Sähköpostitse tulleessa huijauksessa pyydetään bitcoin- tai etherum-virtuaalivaluuttaa.

Myös Anonymous-hakkerikollektiivi on varoittanut sen nimissä tehdyistä rahankeräyshuijauksista. Anonymous on julistanut kybersodan Venäjää vastaan, muttei halua siihen rahallista tukea.

– Teemme tätä ilmaiseksi, koska olemme aktivisteja, Anonymous sanoo Twitter-viestissään.