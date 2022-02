Netflix kieltäytyy lähettämästä Venäjällä valtion tv-lähetyksiä

Suoratoistojätti Netflix ei suostu esittämään 20 venäläisen tv-kanavan propagandalähetyksiä.

Suoratoistopalvelu Netflix kieltäytyy näyttämästä 20 venäläistä tv-kanavaa, joiden lähetyksiä se määrättiin Venäjällä esittämään, kertoo Variety.

Maanantaina uutisoitiin, että Netflix joutuu lähettämään Venäjän valtion propagandalähetyksiä osana yhtiön uusia velvoitteita Venäjällä. Velvoitteet liittyvät Venäjän liittovaltion valvontapalveluun nimeltä Roskomnadzor.

Viime joulukuussa Netflix lisättiin Roskomnadzorin audiovisuaalisten palvelujen rekisteriin, minkä seurauksena suoratoistopalvelu voidaan velvoittaa esittämään 20 Venäjän liittovaltion tv-kanavan suoratoistolähetyksiä.

Näihin kanaviin kuuluvat muun muassa Channel One, NTV ja Venäjän ortodoksisen kirkon ylläpitämä kanava Spa. Varietyn tietojen mukaan erityisesti Channel One on yhdistetty Kremlin ja Putinin propagandaan.

Velvoitteiden tv-lähetysten näyttämisestä on tarkoitus astua voimaan tiistaina 1. maaliskuuta.