Ukraina on yllättänyt Venäjän myös digitaalisella taistelutantereella.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri näkee Venäjän joutuneen alakynteen informaatiosodassa Ukrainassa.

– He ovat hävinneet sen kamppailun, ja ukrainalaiset ovat niskan päällä, koska koko muu maailma levittää heidän sanomaansa.

Presidentti Vladimir Putin on kasannut rautaa Ukrainan rajalle kuukausien ajan. Sotatanner jatkuu kuitenkin pitkälle tiedon valtateiden tuolle puolen. Informaatiosodassa levitettävä väärä tieto on yhä isompi osa taisteluja.

– Joku viisas sanoi, että totuus on sodan ensimmäinen uhri. Se tarkoittaa esimerkiksi, että yritetään antaa vastapuolelle kuva, että se on häviämässä ja hyökkääjä on täysin ylivoimainen. Samalla pyritään riistämään vastustajalta kyky viestiä niin, että se ei saa omaa viestiään esille omalle kansalle tai kansainväliselle yleisölle, Toveri tiivistää.

– Lisäksi pyritään viemään vastustajalta kyky ylipäätään johtaa omia joukkojaan.

Ukrainalaisten tietoliikenneyhteydet eivät kuitenkaan ole romahtaneet Venäjän hyökkäyksen edetessä. Päinvastoin, sosiaalinen media päivittyy jatkuvasti videoilla ja kuvilla maataan puolustavista ukrainalaisista ja savuavista venäläispanssareista.

Pekka Toveri arvelee, että Venäjä ei ole käyttänyt kyberhäirinnän osaamistaan ajoissa.

– Venäjällähän on mittavat kyberhäirinnän kyvyt, mutta nyt näyttää siltä, että niitä ei ole käytetty juuri televerkkojen ja internetin lamauttamiseksi.

– Tänä päivänä voi hyvinkin olla, että sodan alkuvaiheessa ei tarkoituksella häiritä televerkkoja, jotta voidaan sitä omaa sanomaa puskea puolustajan väestön sekaan, jotta paniikki leviäisi ja taistelutahto heikkenisi.

Putin on saattanut laskea tässäkin kohtaa väärin.

– Nyt kun on aika selvää että, hyökkäys ei mene venäläisillä hyvin, niin minkä takia Venäjä ei pyri estämään ukrainalaisten viestintää? Voiko olla, että heillä ei ole enää kykyä siihen? Toveri kysyy.

– Ukrainahan on ollut kyberhyökkäysten kohteena jo vuosikausia, ja ne ovat tässä ennen sodan syttymistä koventuneet. Ehkä heidän kykynsä pitää verkot pystyssä on parantunut.

Oma osansa tilanteeseen saattaa olla Ukrainaa kulisseissa auttavilla länsivalloilla.

– Uskon, että länsimaat ovat kovasti auttaneet. He ovat tukeneet jo vuosikausia Ukrainan asevoimia koulutuksessa, mutta siinä on ollut myös muunlaista tukea; tiedustelutukea ja tiedusteluyhteistyötä, Toveri sanoo.

– Varmasti on informaatiosodankin puolella annettu tietotaitoa ja osaamista käyttöön, että miten esimerkiksi suojataan näitä verkkoja.

Toveri näkee tämänkaltaiset toimet uutena sodankäynnin muotona.

– Nato ei lähetä joukkoja Ukrainaan, se on selvä, mutta verkossa kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu.

Apua tulee myös taivaalta. Avaruusyhtiö SpaceX:n perustaja, Tesla-miljardööri Elon Musk ilmoitti lauantaina, että SpaceX:n Starlink-satelliitit ovat aktivoituina Ukrainassa helpottamassa yhteysongelmia.

Venäjän keinoksi infovaikuttaa näyttää ainakin tällä hetkellä jäävän väärän tiedon syytäminen kotirintamalle.

– Nyt vähän näyttää siltä, että Venäjä keskittyy oman väen pitämiseen ruodussa eli yritetään pitää se informaatioylivoima Venäjällä, jotta saadaan Venäjän kansa uskomaan, että tämä operaatio menee ihan hyvin ja tappioita ei tule, Toveri näkee.

Kreml julkistikin valtion televisiokanavilla uuden videon, jolla presidentti Putin kiittelee erikoisjoukkojen sotilaita heidän työstään vaikeissa olosuhteissa. Onnitteluvideon kuvauspäivämäärä ei ole tiedossa.

– Pahinta mitä nyt Venäjä pelkää on, että oikeaa tietoa pääsee sinne kansan pariin näistä tappioista ja siitä, miten laajasti kautta maailman heidän toimintansa tuomitaan, Toveri sanoo.

– Heidän on turha odottaa, että tämä olisi helppo hyökkäys, joka on nopeasti ohitse ja jonka muu maailma pian unohtaisi. Tätä ei nyt auta omalle kansalle kertoa.

Asian laidan tietää myös Venäjän mediaa valvova viranomainen Roskomnadzor, joka on muistuttanut, miten operaatiosta pitää uutisoida. Kiellettyjä sanoja ovat ainakin "hyökkäys" ja "sodanjulistus".

The Kyiv Independent -julkaisun mukaan venäläisiä olisi kaatunut ja haavoittunut jopa 3 500, ja maa olisi menettänyt panssariajoneuvoja päälle 500 ja tankkejakin yli sata. Lähteeksi on merkitty Ukrainan puolustusministeriö.

Onko näissä luvuissa ilmaa mukana?

– Vaikea sanoa, mutta kun katsoo pelkästään sitä videomateriaalia, mitä verkossa liikkuu tuhoutuneista venäläisistä ajoneuvoista, niin kyllä tappiot varmasti ovat raskaita ja puhutaan sadoista – ehkä tuhansista, Toveri sanoo.

– Voi toki olla, että siinä joku kerroin on edessä, mutta ei välttämättä iso kerroin.

Verkossa leviävät videot tuhoutuneista panssarivaunuista ja kuolleista venäläissotilaista ovat tehokasta informaatiovaikuttamista Ukrainan pussiin.

– Kyllä pelkästään meikäläinen on tässä kolmen päivän aikana nähnyt videoilla kymmeniä tuhoutuneita taistelupanssarivaunuja ja kymmeniä kuljetuspanssarivaunuja ja rynnäkkövaunuja, joten kyllä niitä tappioita ihan kohtuullisesti on tullut.

Ukrainan tappioita on vaikea arvioida.

– He ovat antaneet ihan maltillisia lukemia, ja olettaisin heillekin tappioita tulleen ihan kohtuullisesti, mutta ei mitenkään massiivisesti. En ole myöskään nähnyt venäläisten kauheasti pistävän verkkoon mitään, joka todistaisi ukrainalaisten isommista tappioista.

Toverin mukaan tästä näkee, että venäläiset ovat heikoilla entisessä "leipälajissaan" informaatiosodassa.

– Ukrainalaisilla on osoittaa riittävä määrä videomateriaalia, jossa näkee, kuinka venäläiset ovat kärsineet.

Putinin hallinnon asioiden seuraamista vaikeuttaa se, että Kremlin viralliset nettisivut ovat olleet yhä sunnuntaina kaatuneina.

Sodan osapuolten lisäksi digitaalisella taistelukentällä on muitakin toimijoita. Kansainvälinen hakkerikollektiivi Anonymous ilmoittaa kaataneensa sekä Kremlin ja maan puolustusministeriön verkkosivut sekä Venäjän valtiollisen RT-uutissivuston.

Twitterissä levisi lauantaina tulva videoita, joiden perusteella venäläisillä televisiokanavilla pauhasi Ukrainan kansallislaulu.

– Anonymoushan on tosiaan julistanut sodan Venäjälle, ja näyttävät olevan aika näppäriä iskemään sinne Venäjän verkkoihin, Toveri toteaa.

Hakkerit jäänevät silti vielä toiseksi valtiollisille toimijoille.

– En näe, että he samalla tavalla pystyisivät lamauttamaan Venäjän kyberhyökkäyskykyä. Siihen en usko.

Vuosia on puhuttu "Pietarin trollitehtaasta" ja Venäjän ylivertaisesta kyvystä vaikuttaa jopa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Presidentti Donald Trumpinkin piti olla tukevasti "Putinin taskussa".

Onko Venäjä osoittautumassa paperitiikeriksi digitaalisella taistelutantereella?

– Luulen, että venäläisille on tullut pienenä yllätyksenä se, miten he ovat menettäneet sen tietyn informaatiosodankäynnin ylivoimansa Venäjän ulkopuolella aika perusteellisesti, Toveri miettii.

Hän korostaa sitä, että Venäjän toiminta on tuomittu perusteellisesti Euroopassa ja Atlantin takana.

– Heidän sanomansa ei enää pääse kunnolla esille ja jos pääsee, se kyseenalaistetaan ja osoitetaan valheeksi. Etenkin kun venäläisillä ei ole esittää mitään huomattavia saavutuksia – toisin kuin ukrainalaisilla.

Toveri ottaa esimerkin, jossa venäläiset väittivät ukrainalaisen prikaatin antautuneen ja siirtyneen taistelemaan Venäjän puolelle.

– Kummasti ei kuitenkaan ole nähty prikaatin johtajia verkossa kertomassa, että "päätettiin vaihtaa puolta, koska Venäjä on oikealla asialla".