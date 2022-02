Henri rakensi älykotiinsa avustajan – yli tonnin maksanut robotti osaa kertoa kun sauna on valmis

Google ja Amazon arveluttivat liikaa, joten suomalaismies rakensi Portal-pelien GLaDOS-robotin omaksi ääniavustajakseen.

Helsinkiläinen insinööri Henri Rantanen on toteuttanut monen videopelaajan unelman tai painajaisen. Hänellä on kotonaan toimiva GLaDOS-robotti, joka muistetaan Valven Portal-videopelien sadistisena tekoälynä.

– Jos vertaa kaupallisia järjestelmiä omaani, onhan tämä nyt tyhmä kuin saapas. Tämä ei kuitenkaan tuota ongelmia. Tarve on hyvin yksinkertainen: ohjata Home Assistant -nimistä avoimen lähdekoodin älykotijärjestelmää puheella, Rantanen selittää.

Rantasen GLaDOS toimii valokatkaisijana ja osaa muun muassa hakea kotipaikan säätiedot vastaten kyselyihin kuten ”what is the weather like on tuesday”.

– Se missä oma ääniavustajani on kaupallisia järjestelmiä viisaampi, on mukautetut taidot. GLaDOS osaakin esimerkiksi laskea ja kertoa minulle saunaan asennetun sensorin raportoiman lämpötilan perusteella kellonajan, jolloin sauna on valmis.

Avustaja puhuu pelistä tutulla äänellä. Rantanen otti juuri käyttöön puhemoottorin, joka on koulutettu GLaDOSin ääninäyttelijän Ellen McLainin ääninäytteillä. Se mahdollistaa puheen tuottamisen paikallisesti ja tietoturvallisesti, ilman että laite tarvitsee nettiyhteyttä.

Vielä joulukuussa Rantasen GLaDOS toimi sen sisällä hyrräävän Raspberry Pi -minitietokoneen (kuvassa) voimin, mutta sen yksinkertainen ARM-prosessori ei saanut suoritettua koneoppimismalleja. Tätä nykyä työjuhtana toimiikin vanha läppäri Linuxin päällä.

Rantasta huolestutti kaupallisten ääniavustajien, kuten Google Assistantin, Applen Sirin tai Amazonin Alexan tietosuoja. Siksi hän rakensi omansa ja pyrkii tekemään siitä täysin paikallisesti toimivan. Toistaiseksi laite kuitenkin käyttää vielä Googlea puheentunnistukseen.

– Olen kirjoittanut lähdekoodin omin käsin, joten tiedän varmaksi että teknologiajätit eivät pysty tuon kautta minua salakuuntelemaan, Rantanen korostaa.

Päivätyökseen Henri Rantanen rakentaa niitä tiedonkeruu- ja analytiikkajärjestelmiä, joilta hän koittaa vapaa-ajallaan itse suojautua.

– Elän ja hengitän Googlea, hyvässä ja pahassa. Tiedän mitä järjestelmien konepellin alla tapahtuu. Perustelen tämän kaksinaismoralismin itselleni sillä, että pääsen työssäni kehittämään eettistä analytiikkaa, joka aidosti kunnioittaa käyttäjän antamia evästelupia ja kieltoja.

Ensimmäiset GLaDOSin palaset Rantanen 3d-tulosti viime huhtikuussa. Projektiin on mennyt aika tehokkaasti illat ja viikonloput, ja vaikeinta on ollut keinoäly- ja koneoppimismetodien sekä ohjelmistojen opettelu.

Ensimmäinen prototyyppi ei vielä GLaDOSia paljoa muistuttanut.

GLaDOSiin on uponnut kaikkinensa yli tuhat euroa, vaikka Rantanen hyödynsi siinä elektroniikkaromua ja osia aiemmista projekteistaan.

– Jos minun pitäisi rakentaa toinen samanlainen, uskoisin pelkkien komponenttien hinnan liikkuvan jossain 2500 – 3000 euron välissä.

Rantanen on hyödyntänyt paljon avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja kiitokseksi siitä julkaissut ääniavustajan lähdekoodit kaikkien saataville. Kuka tahansa voi siis monistaa tämän ”ilmaiseksi” osien hinnalla.

Tällä hetkellä vain GLaDOSin silmä liikkuu. Se pystyy laajenemaan ja supistumaan ja liikkumaan sisään ja ulos. Tavoitteet ovat paljon korkeammalla.

Robotin silmä liikkuu, tulevaisuudessa GLaDOS pystyy ehkä suuntaamaan katseensa ihmiseen.

– Olisi upeaa saada GLaDOS liitettyä omaan katosta roikkuvaan kehoonsa, hyödynnettyä laitteen infrapunakameraa ja konenäköä, jotta robotti osaa katsoa käyttäjäänsä silmiin, mutta pidän tätä tärkeämpänä saada voice assistant -ohjelmisto toimimaan sanotaanko ”kaupallisella laadulla”.

Portal-pelien takana oleva Valve ei ole toistaiseksi osoittanut mitään kiinnostusta Rantasen projektia kohtaan. Ongelmia ei pitäisi syntyä, sillä hänellä ei ole aikeita kaupallistaa GLaDOSiaan – YouTuben vähäisiä mainostuloja kummemmin.

– Keskustelisin kuitenkin mielelläni heidän kanssaan, pidän heitä hyvänä firmana. Pelaajien keskuudessa yritys on tunnettu järjen käytöstään tekijänoikeusasioissa.