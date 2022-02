Levy-yhtiön tai sen artistien menettelytapa herättää arvostelua, mutta ei ole välttämättä sääntöjen vastaista, Helsingin Sanomat kertoo.

Uusi suomalainen Badenstock-levy-yhtiö suututtaa Spotify-käyttäjiä, Helsingin Sanomat kertoo.

Levy-yhtiön edustamien artistien kappaleita on ilmestynyt pyytämättä soittolistoille ympäri maailmaa. Kyse on yhteiskäyttöisistä soittolistoista, joille kuka tahansa voi lisätä kappaleita.

Usein lisääjänä näyttäytyy jokin naisen nimi, jolla on paljon seuraajia viitaten mahdolliseen bottitiliin eli automatisoituun tietokoneohjelmaan. Badenstock kiistää tämän jyrkästi.

– Ei meillä kyllä mitään botteja täällä ole. Ihan tehdään biisejä. Ei ole, Badenstocking toimitusjohtaja Timo Surma-aho vakuuttaa HS:lle samalla myöntäen sen, että levy-yhtiön artistit lisäävät kappaleitaan soittolistoille itse.

Yksi toiminnasta hyötyneistä bändeistä näyttäisi olevan Surma-Ahon ja hänen poikansa perustama Pesukone-yhtye, jonka kuukausittainen kuuntelumäärä on noussut lähes 2 miljoonaan joulukuun lähemmäs 900 000:sta. On kuitenkin epäselvää, onko toiminta Spotifyn sääntöjen vastaista. Käyttöehdoissa on tulkinnanvaraa.

Tapaus muistuttaa taannoista ilmiötä, jossa Spotifyn käyttäjien kuunteluhistoriaan ilmestyi outoja kappaleita. Ne olivat peräisin artisteilta, joita käyttäjät eivät muistaneet koskaan kuunnelleensa. Kappaleet keräsivät tuhansia kuunteluja ja mahdollisesti satoja euroja rahaa, vaikka niitä ei tosiasiassa ollut kuunneltu.

Lue lisää: Oudot yhtyeet ilmestyivät tyhjästä Spotify-listojen kärkeen – syynä voi olla hakkerien uusi huijauskeino

Viime aikoina Spotify on ollut huomion keskipisteenä podcastaaja Joe Roganiin liittyen. Hänen koronaa käsittelevät puheensa ovat jakaneet mielipiteitä ja jotkut nimekkäät artistit ovat jättäneet palvelun vastalauseena.