Facebook taas kohun pyörteissä – tietovuotajalta rajuja syytöksiä

Facebookin entinen tuotepäällikkö Frances Haugen syyttää entistä työnantajaansa jopa sijoittajien harhaanjohtamisesta, The Washington Post kertoo.

Meta eli entinen Facebook on kahden uuden kantelun kohteena. The Washington Postin näkemät valitukset ovat peräisin tietovuotaja Frances Haugenia edustavalta Whistleblower Aidilta ja ne on osoitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoilta valvovalle SEC:lle.

Valitusten mukaan Facebook johti sijoittajia harhaan toimenpiteistään ilmastonmuutosta ja koronaa koskevaa väärää tietoa vastaan. Noin vuoden takaisen asiakirjan mukaan eräs Facebookin työntekijä etsi palvelun Watch-osiossa videoita haulla ”climate change” ja heti toinen hakutulos oli ”ilmastoon liittyvää misinformaatiota” levittävä video, jota oli katsottu yli 6,6 miljoonaa kertaa.

Toisen valituksen mukaan Facebookin sisällä keskusteltiin rokotevarovaisuuden leviämisestä käyttäjäkommenteissa ja sisäisistä tutkimuksista, jotka osoittivat väärän koronatiedon yleistyvän palvelussa. Samaan aikaan Facebookin johtajat kehuivat julkisesti pyrkimyksiään poistaa haitallista koronatietoa, valituksessa syytetään.

The Washington Postin haastattelemat lakiasiantuntijat pitävät valitusten lähestymistapaa luovana. Syyttämällä Metaa sijoittajien harhaanjohtamisesta, SEC-viranomaisella voi olla enemmän halua alkaa penkoa asiaa. Meta kuitenkin vakuutti lehdelle, että se jatkaa väärien rokoteväitteiden poistamista ja tekee töitä virallisen ilmastotiedon esiin nostamiseksi.

Aiemmin Metalle työskennellyt Haugen on esittänyt sarjan vakavia syytöksiä yhtiötä vastaan. Viime syksynä hän muun muassa väitti yhtiön tienneen yhteydestään vihapuheen ja väkivallan lisääntymiseen, mutta jättäneen reagoimatta niihin riittävästi.

Yhdysvaltain senaatin valiokunnassa puhunut Haugen syytti Metaa myös lasten ja nuorten vahingoittamisesta. Hän vertasi Metaa tupakkayhtiöihin, jotka aikanaan piilottivat tupakoinnin aiheuttamia vahinkoja.