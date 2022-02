Joe Roganin ja Spotifyn diilin todellinen hinta paljastui – NYT: Väitetty 100 miljoonaa dollaria ei riitä alkuunkaan

The New York Timesin raportoima luku on kaksi kertaa isompi kuin tähän asti tiedetty.

The Joe Rogan Experience on erittäin suosittu podcast.

Spotifyn 100 miljoonan dollarin yksinoikeussopimuksesta podcastaaja Joe Roganin kanssa on riittänyt keskustelua viime viikkoina. The New York Times kuitenkin raportoi, että Spotifyn maksama summa oli itse asiassa ainakin kaksi kertaa enemmän eli vähintään 200 miljoonaa dollaria – siis noin 176 miljoonaa euroa.

NYT:n juttu on maksullinen, mutta sitä lainaavat esimerkiksi The Verge ja Mashable. Luku on peräisin kahdelta nimettömältä lähteeltä, joilla on tietoa sopimuksen yksityiskohdista. Lehti huomauttaa Spotifyn maksaneen vastaavia summia kokonaisista podcast-yrityksistä.

Vuonna 2020 solmittu sopimus tarkoitti, että Roganin lähetys The Joe Rogan Experience on kuunneltavissa vain musiikistaan paremmin tunnetussa Spotifyssa 3,5 vuoden ajan. Lähetys on kuitenkin raivostuttanut monia Roganin ja hänen vieraidensa siinä esittämien kiistanalaisten koronaväitteiden vuoksi.

Seurauksena jokunen musiikintekijä ja podcastaaja on lähtenyt Spotifysta artisti Neil Youngin näytettyä esimerkkiä. Kohun vaikutus käyttäjämääriin on kuitenkin epäselvä. Forrester Researchin helmikuun alun kyselyn mukaan 19 prosenttia käyttäjistä oli joko peruuttanut tai harkitsi peruuttavansa tilauksensa.

On mahdollista, että moni vaihtoa harkitseva on tullut toisiin aatoksiin. Kysely myös kattoi vain pienen määrän käyttäjiä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Britanniassa, Variety-lehti kertoo.

Rogania on arvosteltu myös rasistisesta kielenkäytöstä, ja hän on pyytänyt tätä anteeksi. Samoihin aikoihin jopa yli 100 Roganin vanhaa lähetystä katosi Spotifysta.

Äskettäin videopalvelu Rumble tarjosi Roganille 100 miljoonaa dollaria, jotta hän jättäisi Spotifyn. The Hollywood Reporterin mukaan Rogan kieltäytyi tarjouksesta.