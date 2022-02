Verkkosivut eivät välttämättä toimi Chromessa ja Firefoxissa, kun niiden versionumerot yltävät 100:aan, ZDNet kertoo.

Muistatko 22 vuoden takaisen Y2K-bugin? Sama uhkaa toistua pienemmässä mittakaavassa Chrome- ja Firefox-selaimissa, kun niillä yrittää mennä eri verkkosivuille. ZDNet-uutispalvelun mukaan ongelma on vastaava kuin vuosituhannen vaihteessa ja liittyy lukujen käsittelyyn.

Siinä missä Y2K tarkoitti tietokoneohjelmien kyvyttömyyttä käsitellä nelinumeroisia vuosilukuja, nyt on kyse joidenkin verkkosivujen kyvyttömyydestä ymmärtää selainten versionumeroita, kun ne yltävät 100:aan ja siitä ylöspäin.

Ongelma liittyy niin sanottuihin käyttäjäagentteihin. Ne ovat merkkijonoja, joilla selain kertoo esimerkiksi versionumeronsa verkkosivun palvelimelle, jotta se osaa esittää sisällön oikein. Kun selaimen versionumerossa on kolme merkkiä, voi lopputuloksena olla virheilmoitus ja verkkosivun toimimattomuus. Esimakua saatiin esimerkiksi vuonna 2009, kun Opera 10 -selain ei pystynyt esittämään joitakin sivuja oikein käyttäjäagenttien siirtyessä 1:stä numerosta 2:een.

Chrome 100:n on määrä ilmestyä maaliskuussa. Firefox 100 saapuu näillä näkymin toukokuun alussa, eli aikaa ei ole enää paljon. On kuitenkin epäselvää, kuinka pahasta ongelmasta on kyse. Viime kädessä sekä Chromesta vastaava Google että Firefoxista huolehtiva Mozilla voivat jäädyttää selainten versiot tilapäisesti 99:ään, jos tarvetta ilmenee. Monet muut selaimet ovat kaukana kolminumeroisista versioista.

Y2K aiheutti suurta huolta 90-luvun lopulla ja teoriassa se olisi voinut johtaa suuriin ongelmiin tietokoneissa ja niihin nojaavissa järjestelmissä.

Monet ovat jälkikäteen leimanneet koko Y2K:n turhaksi vouhotukseksi, kun juuri mitään ei tapahtunut. Toiset, kuten tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen, ovat korostaneet, että suurilta ongelmilta säästyttiin juuri sen vuoksi, että asia otettiin vakavasti ja ohjelmistoja korjattiin etukäteen.

