Nettishoppailija voi menettää tilaamansa lääkkeet ja rahansa sekä syyllistyä rikokseen.

Tulli varoittaa suomalaisia lääkkeiden huolettomasta shoppailusta netissä. Tulli ottaa haltuunsa päivittäin laittomasti tilattuja lääkkeitä ja useimmassa tapauksessa se tulee asiakkaalle yllätyksenä. Vielä karumpi yllätys on, että hän on voinut syyllistyä lääkerikokseen.

Lääkkeet on tilattu nettiapteekeista, joita on luultu suomalaisiksi. Nettisivut ovat olleet suomeksi, ja verkkokaupan nimi on saattanut viitata kotimaiseen toimijaan. Laki on kuitenkin selvä.

Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on yksiselitteisesti kiellettyä.

Tulli ottaa lääkkeitä haltuun selvästi enemmän kuin ennen koronaa. Viime vuonna kasvua kertyi yli 70 prosenttia vuodesta 2019.

Erityisesti erektiolääkkeitä tilataan paljon. Viime vuonna niiden osuus oli noin kolmannes kaikista Tullin haltuunottamista lääkkeistä ja edeltävänä vuonna yli 40 prosenttia. Erektiolääkkeet edellyttävät kuitenkin reseptiä.

Jos nettiapteekki mainostaa, että erektiolääkettä, tai mitä tahansa muuta reseptilääkettä, saa ilman reseptiä, pitäisi hälytyskellojen alkaa soida. Lailliset nettiapteekit eivät myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä.

Myös mielialalääkkeet, antibiootit ja hiusten kasvua edistävät lääkkeet ovat suosiossa. Uutena ilmiönä ovat loishäätölääkkeet.

Laittomat nettikaupat voivat altistaa ostajan myös vaarallisille lääkkeille. IS Digitoday selvitti hiljattain myös laitonta koronarokotteiden kauppaa. Pimeässä verkossa on myyty niin koronavirusrokotteiksi väitettyjä aineita, vääriä rokotustodistuksia kuin koronavirustestejä.

Ostajan muistilista

Varmista, että asioit laillisessa nettiapteekissa. Etsi tarkkoja yhteystietoja, yhteiseurooppalaista tunnusta ja järkeviä toimitusehtoja. Hae muiden kokemuksia samasta kaupasta, mutta varo vääriä arvosteluja.

Tarkista jossakin karttapalvelussa, että annetusta katuosoitteesta todella löytyy väitetty yritys. Suomalaisen yrityksen tiedot voit selvittää YTJ:n yrityshaulla.

Laillinen nettiapteekki ei markkinoi yksittäisiä reseptilääkkeitä ja vaatii aina reseptin reseptilääkkeitä ostettaessa.

Ota selvää, vaatiiko haluamasi lääke Suomessa reseptin. Tämän voit tehdä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkehaussa.

Tiedä rajoitukset. Euroopan talousalueelta lääkkeitä voi vastaanottaa postitse korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän ja niiden täytyy tulla henkilökohtaiseen käyttöön.