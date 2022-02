Saat silmillesi huijauksen saman tien, kun haet tietoa bitcoin-sijoittamisesta – poliisilta tiukka ohje

Hakukoneet alkavat tarjota rahaa vieviä huijauksia saman tien, kun aletaan etsiä tietoa sijoittamisesta bitcoiniin tai muihin kryptovaluuttoihin.

Virtuaalivaluuttahuijaukset lisääntyvät ja käyvät uskottavammaksi koko ajan. Suomalaisten rahoja on päätynyt ulkomaisille huijareille todennäköisesti jo kymmenien miljoonien edestä.

Huijaukseen on helppo törmätä. Googlella tai Bingillä tehty haku sanoilla bitcoin sijoittaminen tuottaa ensimmäisten joukossa tulokseksi sijoitusrahastot.org-nimisen verkkosivun. Samainen sivusto pomppaa silmille myös haettaessa termeillä mitä osakkeita kannattaa ostaa ja osakkeiden osto.

Sivusto on petollinen. Sen kautta tarjotaan epämääräistä sijoitusalustaa.

Sivustolle rakennetaan luotettavuutta ”asiantuntija-artikkeleilla”, joissa kerrotaan virtuaalivaluuttoihin sekä muihin kohteisiin sijoittamisesta. Sivua päivitetään uusilla artikkeleilla, ja vanhat artikkelit varustetaan tuoreilla päivämäärillä.

Sijoitusrahastot.orgin ”Teppo Viitalan” artikkelit päivittyvät toistuvasti tuoreilla aikaleimoilla. Kirjoittajasta ei löydy tietoa muualta verkosta.

Sivun asiantuntijoista ei kuitenkaan löydy tietoa muualta verkosta. Yksi heistä, ”Teppo Viitala” on selkeästi tietokonegeneroitu kuva. Tämän paljastaa kuvassa erottuva yksi silmälasin sanka, vaikka toisella puolella sellaista ei ole.

Sivustolla on myyty ”virtuaalivaluuttasijoituksia” useilla eri nimikkeillä. Näitä ovat ainakin Bitcoin UP, Bitcoin Revolution, Bitcoin Evolution, Bitcoin Code, Bitcoin Era ja viimeisimpänä Bitcoin Profit.

Bitcoin Era on yhdistetty aiemmin muun muassa pääministeri Sanna Marinin kasvoilla tehtyyn hujaukseen, jossa on yritetty myydä virtuaalivaluuttasijoituksia. Myös muualla on nähty vastaavia. Englannissa huijauksia on tehty muun muassa jalkapalloilija Marcus Rashfordin nimissä, kertoo The Guardian.

Sivuston takana on Lontooseen rekisteröity Finixio Ltd. -niminen yritys. Oman ilmoituksensa mukaan se pyörittää yli 15 vertailusivustoa henkilökohtaisen talouden, kryptovaluutan ja sijoittamisen tiimoilta. Vastaavanlainen sivusto on muun muassa brittiläinen www.investing.co.uk.

IS lähestyi sähköpostitse sekä Finixio Ltd:tä että sen takana olevaa mieshenkilöä. Kumpikaan taho ei ole vastannut.

Sijoitusrahastot.org-sivusto syntyi alun perin vuonna 2010, jolloin se toimi aitona sijoitussivustona. Sen perusti suomalaismies, jonka henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

– Kiinnostuin noihin aikoihin sijoittamisesta ja huomasin, että netistä ei löytynyt silloin kovin hyvää rahastoista kertovaa verkkosivustoa. Päädyin sitten kirjoittelemaan sivustolle yleisiä perustietoja ja ajatuksia sijoittamiseen liittyen, kertoo sivuston perustanut helsinkiläismies.

Hän ylläpiti sivustoa aktiivisesti noin vuoteen 2015, jonka jälkeen hänen kiinnostuksensa lopahti. Sivuston ostivat vuonna 2017 kaksi suomalaismiestä, jotka ostivat sen kiinteistösijoittamistaan tukemaan. Nämä myivät sivuston ulkomaille vuonna 2019.

Perustajan mukaan sivusto muuttui petolliseksi tämän kaupan jälkeen.

– Kun joku suomalainen kiinnostuu bitcoineista tai muista kryptovaluutoista, toivoisin suuresti että he löytäisivät luotettavien operaattoreiden luokse, hän sanoo.

Kryptovaluuttahuijauksia markkinoidaan usein kohtuuttomilla tuotto-odotuksilla.

Sijoitusrahastot.org on vain yksi monista. Rikostarkastaja Harri Saaristola Helsingin poliisista tuntee sijoitusrahastot.orgin nimen. Kyseessä on kuitenkin vain yksi verkossa olevista huijaussivustoista, joilla ihmisiä houkutellaan ansaan.

Saaristolan mukaan yksin Helsingissä on kirjattu kryptovaluuttahuijauksista yli 50 rikosilmoitusta syksystä 2020 lähtien, jolloin ilmiö alkoi kasvaa merkittävästi.

Helsingissä kirjatuissa tapauksissa hävityt rahasummat vaihtelevat runsaasta sadasta eurosta seitsennumeroisiin lukuihin. Yli miljoonan tapauksia on kirjattu viisi.

Valtakunnallisista luvuista ei ole tietoa, sillä tutkinta on paikallispoliiseilla. Jos Helsingin väkiluku on kymmenes koko maasta eikä kaikista tapauksista tehdä ilmoitusta, voidaan melkoisella varmuudella sanoa puhuttavan kymmenistä miljoonista.

Rikollisuuden mittakaava huomioiden on erikoista, että tutkinta on jätetty paikallispoliisille.

Saaristolan mukaan tyypillinen tapa langeta huijaukseen on katsoa YouTube-video. Videolla viitataan usein verkkosivuun, joka saattaa olla hyvinkin uskottavan tuntuinen. Kun verkkosivustolle on antanut yhteystietonsa, seuraa puhelinsoitto. Asiantuntevan oloinen soittaja vakuuttaa kyseessä olevan todellinen sijoituskohde.

– Kun viestiä tulee riittävän monesta suunnasta, siihen on helpompi uskoa, Saaristola sanoo.

Sivustojen uskottavuutta lisäävät niillä olevat ainakin näennäisen asiantuntevat artikkelit sekä laskurit, jotka kertovat ”omistusten” senhetkisen arvon.

Toiminta on keskitettyä ja ammattimaista. Puhelut tulevat puhelinkeskuksista digitaalisen vaihteen takaa, ja suuntanumero voi näyttää mitä tahansa – myös Suomesta tulevaa puhelua.

Kryptovaluuttahuijausten tutkinta on Saaristolan mukaan hyvin hankalaa. Toimijat ovat lähtöisin ulkomailta, ja näiden henkilöllisyyteen on hyvin vaikea päästä käsiksi. Mainonta tehdään YouTube- ja Facebook-tileillä, jollaisten luomiseen ei tarvita vahvaa tunnistautumista. Myöskään verkkosivujen perustamiseen ei sellaisia tarvita, sillä maksutkin voi hoitaa nimettömällä prepaid-luottokortilla.

Sijoitusrahastot.orgin ”asiantuntija-artikkelit” ovat verrattain hyvää suomea, vaikka niissä onkin jonkin verran kirjoitusvirheitä.

Myös rahojen jäljittäminen on vaikeaa. Kun ne muuttuvat virtuaalivaluutoiksi, ne kierrätetään useamman vaihtopalvelun kautta. Lopulta rikollisesti hankitun rahan alkuperä katoaa. Poliisi ei voi tehdä oikeusapupyyntöjä, jos huijarien sijaintia ei tiedetä.

Huijauksiin lankeavat monissa tapauksissa ihmiset, joiden tietokonetaidot ovat vaatimattomat. Tutkintaa saattaa haitata se, että uhrien voi olla vaikea kuvailla, mitä oikein tapahtui.

– Älä sijoita kryptovaluuttoihin, jos et tunne alaa hyvin. Virtuaalivaluutan ei ikinä pitäisi olla henkilön ensimmäinen sijoitus. Sijoittaminen kannattaa aloittaa pienempiriskisillä kohteilla, Saaristola sanoo.

Aina kryptovaluuttasijoituksissa ei jää edes tilaa rationaaliselle ajattelulle. On tapauksia, joissa sijoittaminen vertautuu lähinnä peliaddiktioon.

– On tapauksia, joissa sijoittaminen on jatkunut heti sen jälkeen, kun edellisistä on tehty ilmoitus poliisille, Saaristola sanoo.