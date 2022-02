Epäpuhtaudet iskivät muistisirujen tuotantoon jo ennestään vaikeassa tilanteessa.

Puolijohteista on ollut pulaa jo pitkälti toista vuotta.

Massamuistien valmistaja Western Digital ja sen kumppani Kioxia varoittavat ongelmista kahdella flash-muisteja valmistavalla tehtaallaan Japanissa.

Western Digitalin lausunnon mukaan Yokkaichin ja Kitakamin tehtaiden valmistusprosessissa on käytetty tiettyä saastunutta materiaalia, mikä haittaa muistipiirien tuotantoa.

Kyse on tietyn tyyppisestä flash-muistista, jonka valmistusprosessiin on eksynyt epäpuhtauksia. Syytä tähän ei kerrottu, mutta Western Digital arvioi tilanteen vähentävän flash-muistien saatavuutta vähintään 6,5 eksatavun edestä. Yksi eksatavu vastaa miljardia gigatavua. Tyypillisen tietokoneessa olevan massamuistin eli kiintolevyn koko on noin tuhat gigatavua.

Flash-muisteja käytetään erittäin yleisesti muun muassa tietokoneissa ja puhelimissa. Alansa jätteihin kuuluvat yhtiöt sanovat työskentelevänsä tuotannon palauttamiseksi normaaliksi mahdollisimman pian.

Tom's Hardware huomauttaa, että saastuneiden muistien mahdollisesta päätymisestä markkinoille ei ole tietoa. Mikäli niin on käynyt, edessä voi olla tuotteiden takaisinvetoja.

Tuotanto-ongelmat iskivät tehtaisiin maailman kamppaillessa yli vuoden jatkuneen laajan sirupulan kanssa. Muun muassa koronan ja luonnonmullistusten takia sirutuotanto on jäänyt pahasti jälkeen kysynnästä, ja seuraukset tuntuvat lukuisissa tuotteissa autoista tietokoneisiin. Tuotteiden saatavuus on heikentynyt ja samalla hinnat ovat nousseet paikoin huomattavasti.

Uutiset eivät ole kuitenkaan pelkästään huonoja. Maailman suurin iPhone-puhelimien kokoaja Hon Hai Precision Industry Co. eli Foxconn sanoi torstaina, että komponenttipula alkaa helpottaa.

Taiwanilaisyhtiö arvioi uutistoimisto Bloombergin mukaan, että osien saatavuus paranee selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja tilanteen odotetaan helpottavan entisestään toisella neljänneksellä.

Toisaalta esimerkiksi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. on arvioinut, että sirujen saatavuus pysyy kehnona läpi kuluvan vuoden.