Ensiapuna Apple esittää uuden varoituksen AirTagia käyttöön otettaessa. Isommat muutokset saavat vielä odottaa.

Apple joutuu tekemään muutoksia AirTag-paikannuslaitteeseensasen jälkeen, kun maailmalta on uutisoitu useita tapauksia niiden väärinkäytöstä. AirTageilla on muun muassa seurattu ihmisiä heidän tietämättään ja pidetty lukua autojen sijainnista niiden myöhempää varastamista varten.

Lue lisää: Rikolliset keksivät kieron niksin: Applen vimpain valjastettiin auto­varkauksiin

Apple kertoo esittävänsä AirTagin käyttöönoton yhteydessä viestin, jossa kerrotaan selvästi laitteen olevan tarkoitettu omien esineiden seuraamiseen ja että AirTagin käyttö ihmisten seuraamiseen on laitonta eri puolilla maailmaa.

Ilmoitus myös korostaa, että AirTag on suunniteltu paljastumaan seurannan uhrille, ja poliisi voi pyytää AirTagin omistajan paljastavia tietoja. Tiedotteessaan Apple mainitsee myös toimittaneensa näitä tietoja virkavallalle sillä seurauksella, että AirTagin omistajia on pidätetty ja asetettu syytteeseen.

Viesti tulee ohjelmistopäivityksessä, jonka aikataulua ei kerrottu. Sama päivitys muuttaa iPhonen antamaa varoitusta lähellä olevasta tuntemattomasta laitteesta. Varoitus on aiheuttanut sekaannusta, koska se ei koske AirTageja, vaan lähinnä AirPods-kuulokkeita. Jatkossa varoitus siis sanoo selvästi, että kyse on AirPodseista, eikä tuntemattomasta lisälaitteesta.

Apple myös päivitti jo tukiartikkeliaan, joka käsittelee ei-toivottua seurantaa muun muassa AirTagin avulla. Artikkelin suomenkielinen versio on uutisen kirjoitushetkellä tosin edelleen joulukuulta.

Apple listaa myös muita uudistuksia, joita kaavaillaan julkaistavaksi myöhemmin tänä vuonna. Niihin sisältyy mahdollisuus löytää tuntematon AirTag entistä helpommin iPhonen avulla. Puhelin kertoo AirTagin etäisyyden ja suunnan ja käyttää muun muassa ääntä ja kosketuspalautetta laitteen löytämiseksi. Tämä tarkan etsinnän toiminto on ollut entuudestaan tarjolla AirTagin omistajalle.

Lisäksi iPhonet, iPadit ja iPod touchit alkavat esittää ruudulla uutta varoitusta lähellä olevasta tuntemattomasta AirTagista ja samalla antavat äänimerkin. AirTag on jo perinteisesti alkanut piipata oltuaan tarpeeksi kauan erossa omistajastaan, mutta joskus ääntä on vaikea kuulla. Lisäksi AirTageistä on alettu myydä peukaloituja versioita, joista kaiutin on poistettu. Tällöin seurannan kohteen on vaikea havaita AirTagia.

Lue lisää: Applen vimpainta viriteltiin – muuttui täydelliseksi vakoilu­laitteeksi

IPhonen antaman varoituksen jälkeen käyttäjän on mahdollista käskyttää lähistöllä olevaa AirTag antamaan äänimerkki. Äänimerkkiä muutetaan entistä kuuluvammaksi. Varoitus tuntemattomasta AirTagista on myös määrä antaa nykyistä aikaisemmin.

Uudistusten jälkeenkin näyttää siltä, että Android-käyttäjät ovat altavastaajan asemassa. Heidän puhelimensa ei varoita lähellä olevasta AirTagista, sillä paikannin on suunniteltu toimimaan yhteen ennen kaikkea iPhonen kanssa.