Lidlin myymän nelikopterin käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja teoriakoetta.

Lidl toi myymälöihinsä torstaina 3.2. myyntiin kameralla varustetun nelikopteridronen. 49,99 euroa maksavan lennokin käyttö on kuitenkin luvanvaraista, mistä ei ole kerrottu asiakkaille.

Vuoden 2020 alusta voimassa ollut laki edellyttää yli 250 gramman tai kameralla varustettujen dronejen lennättäjältä teoriakokeen suorittamista. Lidlin nelikopteri on painoltaan 140 grammaa, mutta siinä on 1920 x 1080 -tarkkuuden eli full hd -tasoinen still- ja videokamera.

Lidl myöntää laitteen ulkona lennättämisen vaativan rekisteröitymistä.

– Tuote on meillä luokiteltu virheellisesti leluksi, ja tästä syystä emme ole huomanneet tuoda asiakkaiden tietoon tarvetta rekisteröityä, kertoo Lidlin kampanjointiosaston päällikkö Meri Aalto.

Aallon mukaan tuote on turvallinen käyttää, mutta nelikopterin ostaneen tulisi tutustua Traficomin droneinfo-sivuston ohjeisiin lennättäjäksi rekisteröitymisestä.

Lidl sanoo tiedottavansa jatkossa rekisteröitymisvelvoitteesta selkeämmin vastaavien tuotteiden tullessa myyntiin. Kauppaketju lisää myymälöissään tuotteen kohdalle kyltin, jossa kerrotaan velvollisuudesta rekisteröityä.

Kauppaketju on poistanut nelikopterin tuotesivun verkosta.

Kampanjatuotteita myydään Lidlissä eräluonteisesti, eli 3.2. myyntiin tullut nelikopteri on myynnissä rajoitetun ajan.

Dronen lennättäjä voi suorittaa teoriakokeen verkossa. Rekisteröityminen maksaa 30 euroa yhdeksi vuodeksi, 75 € kolmeksi vuodeksi tai 100 euroa 5 vuodeksi.

Dronen lennättämisen vaatimuksiin kuuluu muun muassa, että operaattorin rekisteritunnus on merkitty lennokkiin, mahdollinen kauko-ohjaajan todistus on oltava mukana lennättäessä ja droneen on säilytettävä koko ajan näköyhteys. Dronen lennättäjän alaikäraja on 12 vuotta.

Ilman lupaa dronea toimivat tai säännöksiä rikkovat lennättäjät saattavat syyllistyä ilmailurikkomukseen.

