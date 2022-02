Aurinkomyrsky tuhosi 40 Elon Muskin satelliittia

SpaceX:n viimeisimmistä Starlink-satelliiteista suurin osa palaa tuhkaksi ilmakehässä.

Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX kertoo menettäneensä jopa 40 Starlink-satelliittiaan, jotka laukaistiin avaruuteen Floridasta viime torstaina. Syynä on geomagneettinen myrsky, josta selvisi vain 9 satelliittia.

Kyseiset satelliitit olivat alustavalla matalalla kiertoradalla, kun geomagneettinen myrsky iski niihin perjantaina. Myrsky lämmitti ilmakehää ja kasvatti sen tiheyttä sillä seurauksella, että ilmanvastus kohosi jopa 50 prosenttia normaalista.

Satelliitit ohjattiin asentoon, jossa vastus olisi mahdollisimman pieni. Tästä huolimatta alustavan arvion mukaan jopa 40 satelliittia palaa poroksi ilmakehässä tai on jo tehnyt niin, yhtiö tiedotti tiistaina. Satelliitit eivät aiheuta vaaraa muille satelliiteille, eikä niistä pitäisi selvitä mitään osia maanpinnalle saakka.

Geomagneettiset myrskyt eli aurinkomyrskyt johtuvat auringon aktiivisuudesta. Sen purkaukset synnyttävät aurinkotuulia, jotka näkyvät esimerkiksi Suomessa revontulina. Voimakkaat purkaukset voivat vahingoittaa satelliittien elektroniikkaa, joskin tässä tapauksessa ongelmana oli siis ilmanvastuksen kasvaminen.

Pahimmassa tapauksessa myös maanpäälliset sähköverkot kärsivät. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasan mukaan ihmiskunta oli lähellä maailmanlaajuista sähköverkkojen tuhoutumista vuonna 2012, jolloin maapallo täpärästi väisti harvinaisen voimakkaan aurinkomyrskyn.

Starlink on SpaceX:n hanke globaalin satelliitti-internetin tarjoamiseksi. Verkoston on määrä koostua kymmenistä tuhansista pienistä satelliiteista ja niitä on jo nyt laukaistu noin 2000 kappaletta. Samalla hanke on kirvoittanut kritiikkiä muun muassa tähtitieteilijöiltä, jotka pelkäävät avaruuden tarkkailun vaikeutuvan.

Kiina valitti YK:lle viime vuonna, että Starlink-satelliitit ovat aiheuttaneet kaksi läheltä piti -tilannetta. Niissä maan miehitetyn avaruusaseman rataa piti väitetysti muuttaa törmäyksen estämiseksi.