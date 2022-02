Videoalusta Rumble haluaa Joe Roganin ja on valmis maksamaan siitä.

Spotifylla on tällä hetkellä yksinoikeus Joe Roganin lähetyksiin.

Spotifyn podcast-lähetyksillään kohua aiheuttanut Joe Rogan on saanut kovan tarjouksen videoalusta Rumblelta. Se kertoi pyytäneensä Rogania kyytiin 100 miljoonalla dollarilla.

Roganilla on tällä hetkellä 100 miljoonan dollarin yksinoikeussopimus musiikkipalvelu Spotifyn kanssa. Palvelu on joutunut vaikeuksiin miehen kiistanalaisten koronaväitteiden ja rasistisen kielenkäytön vuoksi. Merkittäviä artisteja on Neil Youngin johdolla lähtenyt vastalauseena Spotifysta.

Rumble julkaisi Roganille lähettämänsä tarjouksen Twitterissä. Tarjouksessaan Rumblen toimitusjohtaja Chris Pavlovski vannoo Rumblen seisovan Roganin, hänen vieraidensa ja hänen faniensa takana ”todellisen keskustelun” nimissä.

– Joten haluaisimme tarjota sinulle 100 miljoonaa syytä tehdä maailmasta parempi paikka, Pavlovski kirjoittaa.

Johtaja on valmis maksamaan 100 miljoonaa dollaria neljän vuoden aikana, jos Rogan siirtää Rumbleen kaikki vanhat ja uudet lähetyksensä ilman sensuuria. Tämä lienee näpäytys Spotifylle, joka äskettäin poisti ainakin 70, joidenkin väitteiden mukaan yli 100, jaksoa The Joe Rogan Experience -podcastista. Ainakin joissakin vanhoissa jaksoissa on rasistista tai muuten halventavaa kielenkäyttöä.

– Ja kyllä, tämä [tarjous] on täysin totta, Pavlovski vakuuttaa.

Neil Young ei ole lopettanut Spotifyn arvosteluaan. Maanantaina hän julkaisi uuden blogimerkinnän, jossa hän paitsi peräänkuuluttaa ilmastonmuutoksen estämistä, myös palaa takaisin Spotifyn kimppuun.

Muusikoille hän sanoo, että heidän on pystyttävä löytämään parempi koti kuin Spotify. Musiikkipalvelun työntekijöille hän puolestaan sanoo, että toimitusjohtaja ”Daniel Ek on iso ongelmanne – ei Joe Rogan”.

– Lähtekää sieltä ennen kuin se syö sielunne, Young vetoaa.

Spotifyn linjanveto kohun keskellä on herättänyt arvostelua. The Verge katsoo, että Roganin jaksojen poisto ei ole linjassa Ekin vakuuttelujen kanssa, että vain Spotifyn sääntöjä rikkovaan sisältöön puututaan. Kyse on siitä, rikkooko Roganin vanhoissa jaksoissaan käyttämä N-alkuinen sana sääntöjä vai ei.

Kaiken kaikkiaan Spotify on vetänyt pois jo yli 100 Roganin jaksoa, JREMissing.com-verkkosivusto laskee.