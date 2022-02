Jyrki Kasvi työsti kirjansa loppuun sisulla: ”Tällaista se kuoleminen sitten on”

Edesmenneen teknologiavaikuttajan muistelmat julkaistiin.

Marraskuun 16. päivänä viime vuonna syöpään kuolleen tekniikkavaikuttajan ja entisen kansanedustajan Jyrki Kasvin viimeiset viikot eivät olleet helppoja. Kasvi halusi saattaa elämäkertansa loppuun, ja siinä hän myös onnistui.

Tänään 9.2. ilmestynyt Kasvin lähes 300-sivuinen omaelämäkerta Jyrki Kasvin kolme elämää (Docendo) on jälkisanoja lukuun ottamatta Kasvin kokonaan itsensä kirjoittama.

Kasvi sai lähetteen saattohoitoon tammikuussa 2021. Sen jälkeen hän pääsi kokeellisiin hoitoihin. Nämä antoivat hänelle mahdollisesti lisäaikaa, sillä lääkärit eivät uskoneet hänen näkevän kesää.

Kirjan kirjoittaminen ei ollut helppoa. Kirjan jälkisanat kirjoittaneiden Kasvin lesken ja pojan mukaan Jyrki Kasvi oli hyvin väsynyt ja nukahteli paljon loppuaikoinaan. Viimeisinä päivinään hän oli hereillä vain hetkittäin. Halu saada kirja valmiiksi oli silti vahva.

– Ehkä intoni kirjoittaa näitä muistelmia johtuu juuri halusta jättää näistä päivistä jälkeeni jokin konkreettinen jälki. Ettei tämä jatkoaika vain katoa kyynelinä sateeseen. Ainakin flow on ollut aivan käsittämättömän vahva. Raakatekstiä on tullut vauhdilla, vaikka välillä nukahdan kesken lauseen ja ruudulla on pelkkää zzzzzzzzzzz:aa, Kasvi kirjoitti.

Jyrki Kasvi joutui sairaalaan viimeisen kerran pyhänpäivän jälkeisellä viikolla. Perheen mukaan Jyrki Kasvin puristusote oli vielä voimakas kuolemaa edeltävänä päivänäkin ja hän kiitteli monta kertaa perhettä läsnäolosta.

– Tällaista se kuoleminen sitten on, Jyrki Kasvi sanoi sairaalassa perheelleen.

Loppuvaihe oli tuskainen, mutta Espoon sairaalan Villa Glimsin saattohoito-osasto onnistui kivunlievityksessä hyvin. Jyrki Kasvi nukkui pois suosikkiyhtyeensä Rammsteinin soidessa.

Kirjassaan Kasvi käy läpi kolme elämäänsä: innostuneen bittinörtin, tutkija–asiantuntijan sekä kansanedustajan.

Ensimmäinen liittyy aikaan teekkarina ja Mikrobitti- ja Pelit-lehtien kirjoittajana, jolloin hän oli luomassa Suomeen pelikulttuuria ja -journalismia.

Tutkijanuraan kuuluvat muun muassa elämänvaihe EU-asiantuntijatehtävissä Brysselissä. Tämä on Kasvin uralla vähemmän tunnettu ajanjakso.

Kansanedustaja-ajastaan Kasvi kirjoittaa kieli keskellä suuta. Hän ei nosta esiin nimiä esimerkiksi eduskuntaa ravistelleesta häirintäkohusta, jossa hän kieltäytyi paljastamasta kameraansa vahingossa tallentunutta ahdistelijaa.

Hän käy läpi eduskunnasta putoamisensa syitä vuonna 2011. Suurimmaksi syyksi hän nimeää sen, että häntä pidettiin varmana läpimenijänä, eikä moni siksi äänestänyt häntä. Hän moittii itseään myös siitä, ettei hän jälkikäteen ajatellen kampanjoinut riittävästi.

Eduskuntavaaleihin ajoittui perussuomalaisten jytky. Kasvi palasi eduskuntaan vuonna 2015. Hän toteaa kirjassaan, ettei hänen olisi pitänyt kuntonsa huomioiden enää näin tehdä.

Kasvi kertoi IS:lle helmikuussa 2021, että hän olisi halunnut elää vielä neljännen elämän kirjailijana. Sitä hänelle ei kuitenkaan suotu.

Kasvi teki testamentin ja suunnitteli hautajaisensa etukäteen musiikkivalintoja myöten. Hän halusi säästää perheensä niin suurelta määrältä järjestelyjä kuin vain mahdollista.

Musiikkivalintoihin kuuluivat koskettimilla soitettu versio Rammsteinin Engelistä sekä Ikuisen teekkarin laulu, jossa ”ikuisen teekkarin haudalle oluttynnyri lasketaan”.