AirTag-paikannuslaitteita myydään verkossa niiden kaiutin poistettuna.

Apple on tarkoittanut AirTagit esineistä lukua pitämiseen.

Applen viime vuonna esittelemät AirTag-pyörylät esineiden seuraamiseen aiheuttivat jo ilmestyessään huolta muun muassa ihmisten stalkkauksesta. Nyt huolet ovat pahentuneet.

PCMagin mukaan muun muassa eBay-verkkohuutokaupassa myydään AirTageista versioita, joista on poistettu äänimerkkiä piippaava kaiutin. Tämä tekee laitteista entistä huomaamattomampia.

Normaalisti AirTag piippaa, kun se on ollut erossa omistajastaan 8–24 tuntia. Jos AirTagin lähellä sijaitsee iPhone, se edelleen pystyy ilmoittamaan omistajalleen tuntemattoman AirTagin läsnäolosta. Mutta Android-puhelimen käyttäjä ei saa tätäkään tietoa.

Hiljainen AirTag mahdollistaa tavaran ja ihmisten seuraamisen. Pahimmassa tapauksessa AirTagilla voisi pitää kirjaa vaikkapa exän sijainnista. Toisaalta esimerkiksi auton omistaja voisi pitää hiljaista AirTagia takakontissa ja seurata autoaan, mikäli se varastettaisiin ja näyttää sijainnin poliisille.

Samalla rikolliset ovat alkaneet käyttää AirTageja. Kanadan poliisi varoitti viime vuoden lopulla ilmiöstä, missä varkaat kiinnittävät AirTageja autoihin, jotka he myöhemmin haluavat varastaa.

Mahdollisuuksien rajoissa on sekin, että myynti-ilmoitukset ovat huijausta. Esimerkiksi eräässä IS Digitodayn näkemässä ilmoituksessa väitetään, että kaiutin on ammattimaisesti poistettu, mutta väitettä ei ole mahdollista vahvistaa. Siitä oli perjantaina iltapäivällä huudettu 60 euroa, kun Apple myy AirTageja kaupassaan 35 euron kappalehintaan.

Kuvakaappaus AirTag-ilmoituksesta eBayssa. Korkein tarjous on noussut kuvan ottamisen jälkeen.

Vaiennettuja AirTageja on ollut myynnissä myös esimerkiksi Etsy-palvelussa. Ilmoituksia ilmestyy ja katoaa. Jotkut myyjät ovat vetäneet ilmoituksensa pois itse.

Myyjillä ei välttämättä ole pahat mielessä. Jotkut ovat perustelleet kaiuttimen poistoa vastauksena ihmisten tarpeeseen. Monet ovat halunneet kiinnittää hiljaisia AirTageja esimerkiksi polkupyöriinsä, lemmikkeihinsä tai kodin sähkötyökaluihin.